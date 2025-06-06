黃敬雅扯“叫立院司機跑高雄”柯志恩提告

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電／前復興航空空服員黃敬雅於臉書引用《鏡週刊》2019年報導，指控中國國民黨籍“立委”柯志恩濫用公務車。柯志恩6日委由律師赴高雄地檢署遞狀提告，控告黃敬雅妨害名譽及加重誹謗。柯志恩表示，願意針對任何質疑公開說明、接受檢驗，但不會姑息任何惡意扭曲的造假內容，必採取法律行動，以正視聽。



黃敬雅2022年曾以台灣基進黨籍，於高雄市第十選舉區（前鎮區、小港區）參選市議員落選。近日有媒體報導，她將捲土重來投入明年的高雄市議員選舉。



柯志恩提到，黃敬雅本人在臉書撰文稱“柯志恩把‘立法院′的司機叫去高雄、全程接送她拜廟、跑市場、跑選區，還要人家苦等她吃飯”，並表示“當你們罵‘監察院′前，先把過去柯志恩那輛從‘立法院′一路濫用到高雄的公務車找出來”。



柯志恩對此表示，上述相關說法均非事實，嚴重損害其個人名譽，決定依法提告自清。



柯志恩表示，自就任本屆“立委”以來，其在高雄的所有行程均使用私人車輛，接送人員也為其所聘助理，2019年的用車亦依“立法院”每月80小時規定辦理，未有濫用情形。



柯志恩指出，從政以來一向問心無愧，虛心接受外界監督，但近來網路不實攻擊愈演愈烈，對其個人及問政名譽造成嚴重損害。她強調，未來對於任何質疑，她都願意公開說明、接受檢驗，但若再有任何惡意扭曲或造假內容，絕不再姑息，將採取法律行動，以正視聽。