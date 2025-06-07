孫揚明：習特通話將台獨列為項目　立場強硬

國民黨智庫“國政基金會”前副執行長孫揚明接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月7日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平5日應約與美國總統特朗普通電話時強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數“台獨”分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。中國國民黨智庫國政基金會前副執行長孫揚明向中評社表示，這是過去在中美對話中從未出現過的文字，是一個新的講法，表達了中方很堅定的態度，很強烈的立場。



孫揚明指出，講白了，就是中方一定會對“台獨”出手，那美方願不願意為“台獨”來打這一場仗？中方是一定會打，因為是可忍孰不可忍，這是我的地盤，一定要處理，那美方要不要進來？他認為，以特朗普上任後的戰略收縮趨勢，不主動打無意義的戰爭來看，答案應該很明顯了。



孫揚明是台灣政治大學外交系學士、南華大學亞太研究所碩士，曾任《聯合報》國際新聞中心副主任，2009年任兩岸交流遠景基金會副執行長。洪秀柱擔任國民黨主席期間，擔任國政基金會副執行長，洪卸任成立中華青雁和平教育基金會，孫揚明擔任兩岸交流委員會副召集人。



除了經貿議題，中美元首5日的通話提到了台灣問題。習近平強調，美國應謹慎處理台灣問題，避免極少數“台獨”分裂分子把中美兩國推入衝突對抗的危險境地。特朗普表示美方將繼續奉行一個中國政策。



孫揚明對此接受中評社訪問時指出，特朗普在抖音上公開談到，這次與習近平談的不是一個deal（交易），而是一個shape（形態）。換言之，這是塑造一種規範或框架，明確未來雙方對話的內容與原則。



孫揚明分析，從新華社發布的通稿內容也可以看出，雙方談及許多原則性事項，其中台灣問題被單獨列項，這在以往的中美對話中並未出現過。且此次用詞極重，已非過去僅提及“誤判”、“衝突風險”層級，而是直接點明“‘台獨’分裂勢力可能將中美拖入戰爭”。



孫揚明認為，這話的潛台詞很清楚，中方無論如何都會出手處理“台獨”問題，美方則需做出選擇，是否要為“台獨”而戰？但放在美國整體戰略大局來看，特朗普政府本身已有戰略收縮趨勢，不願輕啟無意義戰爭。而台灣問題若成戰爭導火索，對美方而言將是極大挑戰。