綠估罷4至14席藍委　賴應不會站到第一線

民進黨秘書長林右昌6日赴花蓮參香拜拜，實則聲援罷免藍委傅崐萁。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月7日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌6日前往花蓮聖天宮參香祈福。過程中不忘提到中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁是亂局首惡，造成台灣動盪。根據綠營評估，通過第二階段罷免連署，進入第三階段罷免投票，可能有約30位藍委，但通過罷免預估約4至14席。主要看第一次投票氣勢，連帶影響第二次投票。這名綠營人士也認為，賴清德應不會站到第一線，一但變成藍綠對決，不利罷免藍委。



目前“立法院”113席“立委”之中，民進黨51席，中國國民黨52席，無黨籍2席，台灣民眾黨8席。



大罷免連署陸續進入第二階段截止期，目前比數很可能落在30：0。參與連署過程的綠營人士評估，此次大罷免投票應該會分兩次，一次7月底，一次是8月23日與公投一起舉行。7月很可能落在26日，罷免傅崐萁投票很可能就是這一天，因此，綠營會在6月發起返鄉專車，一定要訂到票，讓年輕人返回花蓮投票。



這名參與連署過程的綠營人士也點出，藍委最可能被罷免的4位，就是新竹市鄭正鈐、台東縣黃建賓、花蓮縣傅崐萁與台北市徐巧芯。至於台北市“立委”賴士葆也有點危險，主要是藍營支持者雖然支持賴士葆，但可能認為賴士葆不會被罷免，因此，出來投票支持賴士葆可能沒這麼高，另一方面是國民黨內許多新人想要出頭，會不會力挺賴士葆，催支持者出來投票，這個動力會不足。



綠營人士評估，罷免4至14席藍委，範圍這麼廣，主要考量到罷免投票會分成兩次，第一次投票的氣勢，會影響第二次投票，如果第一次投票罷免氣勢高，那第二次投票也會再度催出綠營支持去投罷免。他們也評估第一次投票約有20位藍委會遭到罷免投票。至於除了危險的4席藍委名單外，其他藍委就要看仇恨值高不高，如果投票前夕個人仇恨直拉高，那罷免投票就可能會通過。



參與民團連署的綠營人士也直言，雖然可能罷免不少席次藍委，但補選綠營不一定會選得回來，例如若罷免傅崐萁成功，很可能是藍營或是無黨籍的花蓮政治人物補選上“立委”。



這名綠營人士說，評估罷免席次可看目前第二階段收件狀況，連署書若收到連署份數為130%，就有很大機會會進入第三階段罷免投票。而對方要動員力量很大，才能阻止罷免成功。