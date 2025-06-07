中評觀察：特朗普上次說統一　這次要說啥？

中美元首6月5通話釋放正面訊息（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電（評論員 林淑玲）中美領導人5日進行歷時1個半小時熱線通話，中國國家主席習近平對台灣議題發出警告，呼籲“避免極少數'台獨'分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地”，美國總統特朗普則提到“美方將繼續奉行一個中國政策”。儘管民進黨政府選擇迴避這話題，隨著美中即將展開密集經貿談判，元首可望互訪，台灣處境將漸趨艱難。



5日的習特熱線，是特朗普年初啟動關稅戰以來，最重要的突破。中國官媒報導，“習近平應約同特朗普通電話”，這句話點出熱線是美方主動邀約。白宮發言人早在6月2日即搶先宣布，“中美元首可能在本周通話”，當時中方尚未證實。可見身陷關稅戰、美債泥沼的特朗普很急著要與中國領導人直接對話，化解關稅戰衍生的一連串問題。中美5月中旬在瑞士日內瓦談判起了頭，後續需要更高層級對話才能加速順利推進。



台灣現在最關心的是，特朗普會不會為了爭取中方讓利，出賣台灣？



美中5月12日在瑞士日內瓦經貿會談達成關稅戰休兵90天等決議，特朗普隨後便在白宮記者會提到中國完全開放，對統一與和平也會非常好。習特熱線後，特朗普這次會講什麼，外界都等著看。



以特朗普的風格，他接下去會如何向中方示好，毫無疑問是取決於他有求於中國的程度。如果他在5月日內瓦經貿會談後拋出統一，現在已經6月了，對等關稅四處烽火搞不定，經濟衰退風險上升，美債窟窿那麼大，現在又有“大而美”法案的爭議，以及和盟友馬斯克翻臉導致的政經爆裂，特朗普或可能加碼在台灣問題上對中方讓步。如果不是很急，白宮也不會急著要安排特習熱線。



再觀察中方提及“避免極少數'台獨'分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地”這段話。這張牌明顯與過去中美元首峰會對台灣問題的表述略有不同。中方這次沒什麼理會台灣，重點放在軟性訴求中美共同利益，呼籲避免讓極少數"台獨"分裂份子把兩國都拖下水，間接示警美國勿支持"台獨"。



對特朗普這種精明的商人，國際政治之於他，首重利益，他要賣台灣武器，從台灣抽大量的錢，但如果違反了美國利益，他自會衡量。中方打出“共同利益”這張牌，對特朗普應是有說服力的。