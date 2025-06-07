毛嘉慶：韓粉在等穿雲箭　藍委制罷都找韓

毛嘉慶接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月7日電（記者 黃筱筠）對於綠營評估可罷免4至14席藍委，資深媒體人、曾任中國國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問分析，能否罷免掉藍委，取決於仇恨值。國民黨內仇恨值最高就是黨主席朱立倫，若朱請辭黨主席，或許可降低罷免仇恨值。他也說，國民黨內有人預估可能會被罷免“3＋5席”藍委，他自己則認為不會超過5席。



他表示，目前遭到連署罷免的藍委，紛紛找上“立法院長”韓國瑜，希望幫忙站台，而韓粉也都在等韓下令，力挺藍委衝高不同意罷免的投票氣勢。



毛嘉慶也分析，而被罷免的藍委，罷免過程中一定也需要資源挹注，近一步了解哪來資金辦活動，黨內其他想選“立委”的人，也想要加速新陳代謝，“捅你刀的不是只有敵人”，真正希望新陳代謝，黨內的人，才是真的難防。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場制作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨，2022以無黨投入中壢區市議員選舉失敗。



傳出藍軍目前找黨內大咖挹注，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及“立法院長”韓國瑜，反罷邀約不斷，儼然成為藍營“催票四本柱”，這對藍營制罷有效果嗎？



毛嘉慶坦言，蔣萬安在台北市有些用處，但台北市“立委”跟市長票，應該百分之百加成，是複式動員，只能催出泛藍選票，要吸引中間選民出來力挺藍委，有難度。罷免投票是要民眾走出來投票，但國民黨現在都是閉門造車，沒有把罷免會遇到的狀況一一羅列。



他指出，現在情勢這麼明顯對藍委不利，黨內卻沒有把真正懂罷免與操盤的人組成團隊，只有跟著黨主席朱立倫被動參與這場罷免，要動員民眾出來力挺不要罷免的效果有限。