汪明生：美國需要中國　賣掉台灣可能性大

台灣孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月7日電（記者 蔣繼平）中國國家主席習近平5日應約與美國總統特朗普通電話。台灣孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明生接受中評社訪問分析表示，特朗普第二任期已經被看破手腳，中國大陸用稀土反制關稅，是美國短板，美國壓力越來越大，這通電話是特朗普需要習近平，不是習需要特，而特朗普迫於現況，無法考慮長遠，把台灣賣出個好價錢，這可能性是很大的。



汪明生，政治大學商學士、美國印第安納大學企業管理碩士、美國印第安納大學公共事務博士。中山大學公共事務管理研究所創所所長。



有關特朗普2.0的中美競逐趨勢及對台灣影響，汪明生表示，都是考慮現實，也就是可以打交道，美國現在內部問題一大堆，且特朗普第二個任期，可說已經被看破手腳，特朗普壓力比第一任大的多，中國大陸某種程度是以逸待勞，已做好很多準備，特朗普一開始掀起關稅戰，就是雷聲大雨點小。



汪明生表示，特朗普談判伎倆就是拉高自己，這個招式中國大陸都已經看清楚了，中國大陸反制就是靠稀土，這是美國的短版，美國很多產業需要中國大陸的稀土，兩邊真的是在交鋒，交鋒當中，美國的氣勢當然就整個會下來，而且要盤算籌碼夠不夠多，美國很多地方需要中國大陸，這個時候特朗普思維就會開始放在台灣。



汪明生表示，把台灣賣出個好價碼，符合美國眼前的利益與眼前的需求，但長遠來講，這個事情茲事體大，可是特朗普沒這個條件去考慮長遠，只能考慮眼前，包含特朗普整個團隊都是。當特朗普已經迫於現況，迫於中美之間已經在交鋒的狀態下，把台灣賣出個好價錢，這可能性是很大的。



汪明生表示，長遠利益來說雖然很台灣重要，可是眼前來講台灣可以賣出天價，特朗普怎麼會不考慮呢，特朗普最近所有的講話都拋出這個風向。就拿5月初的印度與巴基斯坦空戰，中國製戰機打下西方戰機，這些都不需要再多說，高手一看就知道，美國拚得起中國大陸？過去是過去，現在是現在，美國接下來就很大壓力。



汪明生表示，近期韓國大選由李在明上任，原本前總統尹錫悅是完全親美，現在韓國已然不會，且投票率高、有民意基礎，韓國未來往中俄美三邊平衡比較合理。亞太的態勢，中國大陸已向日本表態若宣揚“台灣有事就是日本有事”，走這條路“後果可想而知”，日本絕對吃不消，日本講的那句話就得要嚥回去。