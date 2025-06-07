館長宣布10日訪上海　想去看看新世界

長期挺柯網紅“館長”陳之漢宣布10日將探訪上海。（中評社 資料照） 中評社台北6月7日電／長期挺柯網紅“館長”陳之漢日前宣布將前往中國大陸，並強調此次行程“沒收錢、沒有政治目的”，過程全部公開透明，只是想去看看，館長也在5日秀出台胞證，並宣布10日啟程前往上海。



經營健身房的館長以敢言直言，敢直球對決著名，在社群媒體有大量粉絲，特別是年輕人。這幾天他宣布要到大陸之後，遭到綠營砲轟，民進黨“立委”王義川、“獨派”網紅八炯等都帶頭批他。



他是在5月25日在直播時談到赴陸一事，直言“我去都沒收錢，如果我要去一定跟大家講，還要花錢請一個導遊，如果你住在那邊，你可以來找我。”他還強調會全程開直播，證明“沒人給我錢，沒有官員會把我押走！”過程全部公開透明，只是想去看看。



大陸國台辦發言人陳斌華5月28日表示，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆，只要來過一次，一定還想再來。



館長於5日秀出台胞證，並且宣布10日出發到上海，行程大約5到6天，有9到10人陪同，包括4、5位攝影師和當地導遊，攜帶3台攝影機、行動5G包等裝備，大約10日或11日開直播，15日返台。



館長提到他的規劃，可能會體驗高鐵到杭州，看一些景點，再返回上海。高鐵有3種價錢，都有椅背，他預估會搭乘商務座。想要吃的東西很多，包括冰淇淋、麵包、蛋糕、咖啡，看起來都很好吃。



館長直言，年輕一輩跟他去看看新世界，瞭解一下別人的看法，沿路會和很多人聊天，體驗以前沒看過的東西，是很好的充電之旅。