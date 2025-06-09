中評關注：盧秀燕打能源牌抗罷火力強

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中6月9日電（記者 方敬為）全台大罷免行動加速推進，台中市6席藍委罷免案連署全數送件，若順利都將進入3階投票，隨著事態發展，可以觀察國民黨籍台中市長盧秀燕開始強勢起來，尤其近來針對能源議題砲火猛烈，似有意設定為抗罷免的策略主軸。



大罷免潮如火如荼，第2階段進入尾聲，藍軍罷綠委掛蛋，綠營罷藍委可望有30或31席進入第3階段投票。



台中市有6席藍委、2席綠委，罷免6藍委的第2階段連署全數送件，雖然有部分選區面臨補件風險，但若順利的話都將進入3階投票；而罷免2綠委的團體卻在5日宣布，因受到行政機器打壓，即刻暫停連署收件，並未在6月6日送件截止前送交台中市選委會審查，宣告罷免行動失敗。



隨著大罷免行動態勢發展對藍營越來越不利，被視為藍營重要母雞的盧秀燕，最近在態度上也逐漸轉變，可以觀察近期包括在中正路改名、能源政策等議題，盧秀燕都對民進黨政府不假辭色，尤其是對能源議題的砲火格外猛烈，或許是未來出面抗罷免的主要戰略。



能源議題在中部地區格外有感，因為全台發電量最大，同時也是規模最大的火力電廠就在台中，其所造成的空氣污染問題，一直備受民眾關注，正巧民進黨政府在今年5月17日將最後一部核電機組退場，隨後造成台中火力電廠（中火）機組強力運轉，甚至連高雄興達電廠除役的老舊燃煤機組也被發現重啟發電，相關現象成為盧秀燕的可用之器。



台中市政府為了敦促中火減煤，曾訂有《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》（簡稱：台中市管制生煤條例），但民進黨政府為了不讓“台中市管制生煤條例”阻礙中火發電，2020年3月片面宣告該條例牴觸母法，不承認效力，引起民眾反彈，讓長期監督中火空污的盧秀燕則因此“撿到槍”，聲量越來越高，時至今日仍然如此。



近期又因為核電退場，導致中火引起空污的討論再次浮上檯面，藍白“立委”也在“立法院”配合相關議題，聯手通過“2028中火無煤”提案。盧秀燕則連日抨擊民進黨政府的能源政策錯誤，呼籲要知錯能改、懸崖勒馬，甚至是直接砲轟“施政失敗、無能！”態度強勢，相對罕見。



顯然盧秀燕已準備將能源議題作為後續號召選民反罷免的主要訴求，盧2018年競選台中市長時，喊出“陽光、空氣、水”政見，宣示嚴格督促中火減煤，受到廣泛民意支持，2022年競選連任同樣在相關議題的態度受到肯定，如今台中藍委的罷免結果將攸關其往後的政途發展，盧秀燕準備再拿出勝利方程式投入反罷免，有跡可循。