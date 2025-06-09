中評關注：民眾黨能賣力跨刀助國民黨反罷？

朱立倫與黃國昌4月進行在野領袖峰會，但後續藍白磨合卻有不少狀況。（中評社 資料照） 中評社台北6月9日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌4月22日舉行在野領袖峰會後，從國民黨大罷免前二階段失利、黃國昌日前公開飆罵藍綠私下喬案丟包民眾黨版本、6日喊卡表決《軍人待遇條例》修正草案，都可見藍白合作機制磨合不足，仍待考驗，民眾黨下一階段能否成藍營反罷東風，將是觀察指標。



2026地方選舉升溫，地方政治人物逐漸暖身，藍白也在佈局，黃國昌加深與民間團體合作，猛打“賴政府”在核三廠除役後火力發電全開、成功拉攏前時力彰化縣議員吳韋達加入民眾黨，非常積極。但最重要的藍白合作幕僚磨合，最近卻有不少裂痕。



一、民進黨籍的台北市第1選區“立委”吳思瑤、第5選區“立委”吳沛憶罷免案，第二階段連署於7日截止，但雙雙以失敗告終，其中罷免吳沛憶以少3千份連署書失敗、罷免吳思瑤因藍營涉“抄名冊”死亡連署爭議，原領銜人張克晉退出不符送件規則失敗。最有機會成功的2案罷綠委失利，連國民黨籍台北市議會議長戴錫欽都直言“國民黨須深自檢討”。原本“北罷雙吳”是藍白地方合作的試金石，如今飲恨。



二、黃國昌4日在“立法院”財政委員會飆罵，宣洩不滿國民黨籍召委賴士葆與民進黨籍召委賴惠員私下喬好，不處理民眾黨“撥付補助款”案子，連當時代理會議主席的國民黨籍“立委”陳玉珍都被掃到颱風尾。在國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁回防花蓮反罷免的這段時間，藍白幕僚之間的磨合作業，顯見有不少荊棘。



三、國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日上午才宣告要處理《軍人待遇條例》修正草案，但下午緊急喊卡，延到10日才表決，外傳是黃國昌不滿藍綠私下喬好丟包白“撥付補助款”案子衍伸而來，白才不挺藍的軍人加薪法案，自提版本，若表決藍將因人數不足而輸綠。



雖然黃國昌出面表達“跟國民黨是不是有嫌隙？引伸太多了。”但是近期事件都凸顯藍白磨合不足、並不順遂，藍白合有嫌隙恐非空穴來風。



下一波藍白合作的觀察指標將聚焦7月至8月之間罷免藍委第三階段投票，其中又以前台北市長、民眾黨前主席柯文哲執政過的台北市5席藍委最為指標，民眾黨將扮演關鍵反罷助攻角色。對於靠空戰聲量起家的藍委徐巧芯、王鴻薇、羅智強，白營若肯助力勢必猶如東風，民眾黨台北市議員林珍羽日前就曾與王鴻薇一同掃街催票，藍白地方幕僚能否磨合出穩定合作模式，也將延續到2026地方選舉氣勢，值得觀察。