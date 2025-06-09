中評關注：輕忽讓罷綠掛蛋　朱主席路去大半

國民黨主席朱立倫的以罷制罷失敗，黨內領導威信進一步受挫。（中評社資料照） 中評社台北6月9日電（記者 張嘉文）藍軍罷免台北市民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶“罷雙吳”連署8日宣告失敗，罷藍對上罷綠第二階段連署“31：0”，後續剩下的7個罷綠行動，皆面臨領銜人遭收押，或者連署份數不足的困境，幾乎已可宣告罷綠最終掛蛋的事實。



此行動失敗，中國國民黨主席朱立倫勢必將受到嚴厲檢討，甚至可以說其主席連任路已去了一大半。綜觀過程，朱立倫有三個輕忽可能導致他喊出“以罷制罷”淪為口號的致命原因，包括：第一，輕忽民進黨想要翻轉“國會”少數席次，不惜動用司法力量介入的決心；第二、輕忽民意即便不同意罷免的民調占多數，但在野藍白和中間選民並不全認同罷綠行動的因素；第三；輕忽國民黨組織長年因為資源不足而鬆散，以及黨內反朱勢力不配合的根源。



首先，朱立倫輕忽了民進黨動用司法、組織全面翻轉“國會”的決心。民進黨為確保大罷免順利推進，結合民團去年大選後就開始動作，更強化地方組織戰力，營造大罷免氣勢，隨後面對藍營推出的罷綠行動，更不惜動用司法手段，針對罷綠涉及不實連署的部分發動全台大搜索，不僅多個領銜人遭收押，國民黨多個地方黨部更面臨遭團滅的危機，更讓罷綠連署出現寒蟬效應，後續要推動當然成功率非常低。藍營對此警覺性不足，或者說沒意料到綠營真這麼狠，未能提前制定應變機制，導致罷綠行動迅速潰散，士氣低迷。



第二，朱立倫輕忽了民意結構對罷免的真實態度。多數民調雖顯示六成民意反對大罷免，但這並非代表六成民意會主動支持國民黨的“以罷制罷”。民進黨四成基本盤，是完全能被動員出來罷免藍委，兩相對照下，藍的劣勢非常明顯，再加上反對罷免的中間選民則可能因為覺得社會已非常亂，而多採觀望態度，未必願意配合藍營發動罷綠行動。此次雙吳罷免案未能引起中間選民共鳴，即反映了這一民意落差。



第三，朱立倫輕忽了國民黨自身組織鬆散、黨內反朱勢力集結的結構性問題。歷經多年在野加上黨產遭沒收，國民黨各地的基層組織鬆弛，地方系統缺乏整合動能，資源配置不足，可能連平時地方黨員名單更新的頻率都極少，這些都是導致罷綠連署時，藍被或司法單位抓到不實連署的主要原因。而今年又面臨黨主席改選，黨內反朱勢力早已集結，對於朱喊出“以罷制罷”也可能消極配合，但以朱為首的黨中央，對這些狀況似乎都反應太慢。



整體而言，朱立倫此次喊出的“以罷制罷”，出發點固然合理，卻因上述這些輕忽，導致最終罷綠掛零的致命原因。對朱來說，是黨內領導威信大損，要談連任主席一事，大概是命已去了一半。



以罷制罷失敗後，國民黨當務之急似乎只能全力回防，反制綠營的大罷免，啟動陸空戰與藍營縣市長區域聯防，守住藍委席次，目標設在一席都不能少的高標準上，且一定要做到，因為衹有扛住大罷免，才能談接下來的政治局勢和未來。