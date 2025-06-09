遭列罷免高危險　藍委牛煦庭：積極應戰

藍委牛煦庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”牛煦庭傳出被國民黨中央列為罷免案高危險名單，牛煦庭對此接受中評社訪問表示，他很懷疑這是真正的黨內評估還只是政治放話？他對自己還算有信心，未來也會繼續按照自己的節奏來打選戰，積極在選區各地展開巡迴演講來爭取選民的認同與支持。



桃園6席“立委”全是國民黨籍，目前6席全過二階，將進入第三階段投票，等於是重新選“立委”。



綠營民團發動的大罷免目前藍綠呈現31：0的慘烈局面，藍營日前自行評估包括台北市藍委徐巧芯和王鴻薇、新北市藍委葉元之、桃園市藍委牛煦庭和涂權吉、新竹市藍委鄭正鈐、台中市藍委羅廷瑋、台東縣藍委黃建賓等8席都被列為罷免案的高危險名單。



牛煦庭指出，他很懷疑這是真正的黨內評估還只是政治放話？但他覺得無所謂，不管他有沒有被黨內列在高危險名單中，本來就會很認真且嚴肅的面對罷免案，因為罷免案最怕的就是“大意翻車”，所以他原本就有按照自己的節奏在走，目前已在選區各地舉辦巡迴演講，積極把事實真相傳播給選民，並且提醒選民要出來投票。



牛煦庭，英國倫敦政經學院國際政治經濟學碩士，2018年以無黨籍當選桃園市議員，2022年再度連任，2024年披掛國民黨籍參選桃園市“立委”，擊退民進黨大將鄭運鵬。牛煦庭父親牛廉為新黨創黨元老，也是桃園在地重要選戰操盤手與輔選大將。綠民團發起的罷免牛煦庭案已過第二階段。



他說，從罷團送出連署書的第一天開始，他就想找領銜人來辯論，既然罷團要強調這是公民權的行使，至少罷免的過程也應該光明磊落，但現在領銜人不敢辯論，下面的人又不斷對他用潑糞與造謠的方式來抹黑，這不是暗箭傷人是什麼？他相信罷團對他越抹黑，反而會讓他顯得更光明磊落。