海安12號演習高雄登場　美海巡官員出席

“海巡署”8日“海安12號”演習，演練“攔截圍捕”、“吊掛救援”及“海空分列式”等3項。（圖：“海巡署”提供） 中評社高雄6月8日電（記者 蔣繼平）“海巡署”配合海洋日系列活動，8日上午於高雄港16、17號碼頭舉行兩年一度“海安12號”演習，演習模擬船隻與人員遭武裝分子挾持情境，各單位海空聯合攔截圍捕與吊掛救援程序實地操演，賴清德到場主持，綠營民代出席踴躍，美國海岸防衛隊也派員出席。



由於台美簽訂“海巡合作備忘錄（MOU）”，包括美國在台協會高雄分處處長張子霖、台北辦事處事務官成海天，以及美國海岸防衛隊國際事務官Samuel England與印太事務官Jessica Lukasik等人均出席這場演習。



“海巡署”8日上午10時於高雄港16、17號碼頭舉行兩年一度的“海安12號”演習，有“國防部”海、空軍司令部、“內政部”空中勤務總隊、“警政署”、“交通部”航港局及高雄市政府等單位共同參演，展現台灣面對海域突發事件時的聯防應變量能。



“海巡署”表示，本次演習參演能量計有4艦、9艇、4架直升機及1架無人機，涵蓋空軍UH-60、海軍S-70C及空勤總隊UH-60、AS-365等機型。由艦隊分署所屬海巡隊及偵防分署特勤隊協同空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部及空中勤務總隊等單位共同執行，演練科目計有“攔截圍捕”、“吊掛救援”及“海空分列式”等3項。



高雄綠營“立委”及民代出席踴躍，民進黨籍高雄市長陳其邁未出席。高雄市政府表示，陳其邁因感冒取消近日公開行程，改指派副市長李懷仁出席活動。

