中評觀察：國民黨潰不成軍　反罷怎走下去？

中國國民黨主席朱立倫。(中評社 資料照) 中評社台北6月9日電（評論員 林淑玲）藍軍罷免台北市“立委”吳思瑤、吳沛憶確定失敗，幾乎等同中國國民黨這波罷綠委、國民黨主席朱立倫喊出的“以罷制罷”全面潰敗。這除牽動9月的黨主席改選，迫在眉睫的是接下去要如何重整組織，保護逾30席即將進入罷免投票的藍委。羸弱的國民黨中央似已扛不住，接下來韓國瑜等諸天王如果沒有一起跳下來拚，民進黨取得“立院”過半指日可待。



“立法院”113席“立委”，本屆國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。在這波大罷免，扣除國民黨有13席不分區“立委”無法罷免，藍軍竟有30、31席通過罷免第二階段，等於8成區域藍委都要進第三階段投票，而罷綠委連1席都沒過第二階段。這相當於近8成區域藍委都要重選，而綠委以逸待勞，完全沒被動到，這是何等懸殊而強烈的對比，國民黨慘輸。



國民黨會潰敗到這程度，除了綠營側翼強大、資源豐厚、司法助攻等因素；藍軍輕忽、動員能量低落，互相掣肘，更是失敗主因。就拿導致有10多個地方黨部被搜索，10多名黨工被羈押的“死亡連署”來說，藍軍轟司法搞綠色恐怖，但為何會抄死人名單？顯見很多罷綠委並沒有真正一份一份去連署。國民黨難道不知道司法部門一定會抓很兇，還要自己送上門，而且是全面性的。



另如高雄藍青年軍推動罷綠委許智傑、黃捷涉連署不實，負責人被羈押了一個多月，罷團爆發內鬨，國民黨從中央到地方幾乎無人聞問，讓藍青年軍心灰意冷。



罷綠委連署在司法壓力下，寒蟬效應肯定有，但藍軍連署能量也低得太離譜。就拿罷免台北市綠委吳沛憶案來說，罷團只收集到1萬9千多份連署書仍差3千餘份。但國民黨在該選區有多席市議員，2022年都分別以1萬5千票到1萬9千票當選；2024年“立委”選舉吳沛憶對手、國民黨鍾小平當時就拿了5萬7千票，這麼多民代如今竟湊不齊2萬3千多張連署書。況且朱立倫之前還下了軍令狀，連署成績要做為下次提名參考。



國民黨地方更是爾虞我詐，有些是認為即使拉下綠委，自己也沒有要選，事不關已。傳出罷綠委吳思瑤案竟有該選區藍軍台北市議員只繳出100多份連署書，被喊離譜。還有一種現象在藍軍優勢選區也悄悄發酵，因若干藍委長期連任擋路，或該選區藍軍競爭激烈鬥太兇，部份地方政治人物巴不得綠營出手幫忙把該藍委罷掉，爭取重新選舉機會。