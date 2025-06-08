高雄議長康裕成偕議員　參與波特蘭玫瑰節

民進黨籍高雄市議長康裕成等人赴美參加波特蘭玫瑰節，並搭乘禮車參與玫瑰花車遊行。（圖：高雄市議會提供） 中評社高雄6月8日電（記者 蔣繼平）為慶祝高雄市與美國波特蘭市締結姊妹市37週年，民進黨籍高雄市議長康裕成率國民黨籍高雄市議員陳麗娜、黃柏霖，及高雄市行政暨國際處長張硯卿、教育局長吳立森，共同赴美參加當地年度盛事波特蘭玫瑰節（Portland Rose Festival），積極深化國際城市外交。



高雄市議會8日表示，波特蘭玫瑰節為美西地區歷史悠久的重要慶典活動，其中以龍舟賽與玫瑰花車大遊行最為矚目。今年活動於當地時間6月7日隆重登場，康裕成當日上午主持龍舟賽開幕剪綵儀式，率陳麗娜、黃柏霖、張硯卿、吳立森一同剪綵宣告賽事正式展開。



康裕成表示，她與兩位議員皆多次到訪波特蘭並先後受封玫瑰爵士，這是畢生最高榮譽。她更幽默形容今年這團是“議會玫瑰爵士受封代表團”，we are back！



在玫瑰花車大遊行活動中，高雄市樹德家商運用鳳凰圖飾的長飄扇結合鑼鼓樂器，現場表演極具東方民俗特色，象徵吉祥與重生，成為當日遊行焦點之一，獲得好評。康裕成赴現場慰問參演學生並致贈加菜金，感謝師生長年投入國際交流，為高雄在國際場合爭光。



高雄市議會指出，此行也前往舊金山進行考察，實地體驗當地無人計程車與地面輕軌（噹噹車）系統，藉此瞭解美國城市在智慧交通與綠色運輸方面的發展趨勢。康裕成也強調國際交流價值不只在於儀式，更在於觀摩與學習他城經驗，以利高雄在智慧城市、交通政策及永續治理等面向的提升與轉型。