中評關注：綠罷免割喉戰來了首要拿下傅崐萁

罷免連署第二階段陸續收件截止，藍委進入罷免投票上看31席，傅崐萁是民進黨首要目標。（中評社 資料照） 中評社台北6月9日電（記者 黃筱筠）綠營罷免藍委第二階段已送件31位，而藍軍罷綠委在吳思瑤、吳沛憶案失敗後，應可宣告成績是零。民進黨在第一、二階段罷免連署，動用所有資源保住綠委。接下來民進黨一定會放開來進攻，大舉動用資源罷免藍委投票，黨中央已經放話“陸空”戰齊發，而且主要目標鎖定花蓮選區的中國國民黨“立法院”總召傅崐萁。



31件藍委罷免案二階連署已送件，其中多件查對期限將至，“中選會”預定於20日委員會議時，審定二階查對結果。“中選會”指出，根據選罷法規定，區域“立委”罷免案若正式依法宣告成案後，依法律所定其投票應於罷免案正式宣告成案後的20天起至60天內辦理。



罷免綠委最可能通過的吳沛憶與吳思瑤，因連署人數不足、更改領銜人等原因，罷免宣告失敗。其他罷免綠委送件也都紛傳不足，目前看起來大勢已去。民進黨沒了因應罷免綠委顧慮，一定會火力全開對準罷免藍委。



民進黨秘書長林右昌日前前往花蓮縣參香，目的就是對準傅崐萁，升高藍綠對決與仇恨值，希望帶動接下來的罷免氛圍。林右昌的動作等於宣示，民進黨罷免開始地面作戰的起手式。民進黨中央規劃部分黨公職進駐花蓮，全面幫助民團罷免傅崐萁，規格已經比照“立委”選舉。



根據民進黨鎖定的重點罷免藍委，分成兩部分，仇恨值高與選區藍綠選票差距小。仇恨值高最主要鎖定就是黨團總召傅崐萁，接著是台北市藍委徐巧芯、王鴻薇等，而選區藍綠差距小的有新北市藍委葉元之、廖先翔，桃園市“立委”涂權吉、牛煦庭，台中市藍委羅廷偉、廖偉翔、黃健豪，以及台東縣“立委”黃建賓等。這幾個區域民進黨中央或是地方縣市議員一定會加重力道攻防，在組織戰或是議題戰，力催民眾出來投票。



為了避免藍綠對決態勢，不利罷免藍委，加上“總統”身份，賴清德應不會站上第一線，但賴子弟兵林俊憲都公開說了，這場罷免是文宣戰組織戰，甚至是巷戰，既然進行割喉戰割喉就要割到斷。



想必民進黨從中央到地方一定會傾全力，也會拿出所有資源，從第一階段到第二階段連署，已經見識到綠營從檢調、法律到組織戰等全面性動員。接下來罷免投票，綠軍會再出什麼招？很難預料。藍軍一定要提高警覺應戰，否則民進黨要拿下“國會”席次過半，可能性越來越高。

