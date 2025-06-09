盧秀燕轟卓榮泰輪迴說失格　會害到賴清德

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月9日電（記者 方敬為）“行政院長”卓榮泰近日針對地方政府一般性補助款問題拋出“輪迴說”，強調支持總預算的縣市將優先協助，更表示“這不是報復，而是輪迴”。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，執政者不應該有“順者昌、逆者亡”的論調，卓榮泰有失高度，竟說出如此有失格局的話。她提醒卓講話應慎重，否則會害到賴清德，也呼籲卓榮泰英收回不當言論。



台中市議會9日召開市政總質詢，國民黨籍市議員張廖乃綸質詢指出，卓榮泰院長7日在屏東提到刪除地方補助款的議題，表態審查預算表決時支持“中央政府”的“立委”，所屬地方政府將優先協助，並稱“這不是報復心態，而是輪迴”。相關言論讓各界嘩然，原來民進黨政府給予地方政府補助款是看顏色、看黨派辦事，台中市還能爭取到補助款嗎？



盧秀燕答詢表示，身為執政者，不應該說出“順我者昌逆我者亡”的話，她認識卓榮泰一段時間了，卓的個性以前非常溫和，且秉公行事，不曉得為何突然轉變，竟說出如此有失格局的話。



盧秀燕說，她治理台中市，每年編列的市政總預算也會被各黨派議員主張刪減，可是她絕對不會因為哪位議員砍預算，就要懲罰議員選區的民眾。她要提醒卓榮泰，其畢竟沒有民意基礎，而是賴清德提名任命的，講話應慎重，否則會害到賴清德，也呼籲卓榮泰公開收回不當言論，讓民眾安心。