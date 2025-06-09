羅秉成開律所　蔡英文蘇貞昌到場祝賀

蔡英文、蘇貞昌、民進黨團總召柯建銘出席羅秉成法律事務所開幕茶會。（照片：柯建銘臉書） 中評社台北6月9日電／前“行政院政務委員”羅秉成近日重回律師界，設立“多羅法律事務所”，並舉辦開幕茶會。現場嘉賓雲集，包括蔡英文、前“行政院長”蘇貞昌及民進黨“立法院”黨團總召柯建銘皆親自到場祝賀。柯建銘9日在臉書發文透露，多少國家危機解決者非羅秉成莫屬，“打詐四法”也是他們討論6小時，最後蔡英文拍板定案的成果。甚至羅秉成卸任後，蔡蘇曾慰留或擔任大法官，羅秉成都婉拒。



柯建銘指出，蔡英文、蘇貞昌與羅秉成是最親密的“執政鐵三角”。他說，他們三人讓整個國家運作非常有效率，羅秉成居功厥偉，非內行人不得而知。



柯建銘表示，他與羅秉成相遇、相知34年，他以“感謝及祝福”的心情來參加“多羅法律事務所”開幕茶會，與有榮焉。取名多羅，原意乃秉成兄夫婦、兒子、女兒4人都是法律人，皆為律師，此其一也。



另外，柯建銘說，多羅在佛語指“有學問的國家護法者”，用在羅秉成身上再貼切不過，有學問、有理想、有熱情的護國大律師、護國使者，非羅秉成莫屬。



柯建銘指出，“行政院”所有重大法案或“司法院”會銜法案，羅秉成負責與他對口、溝通。羅秉成是蘇貞昌、蔡英文最信任的人，三位同是台大法律系畢業，語言相通、邏輯一致，顧自然形成“執政鐵三角”。



柯建銘表示，那幾年是民進黨執政通過最多法案的“黃金年代”建立不少典章制度。羅秉成的溝通力、任勞任怨、熱情樂觀、及無比使命感，令人折服。



柯建銘說，因為是老戰友，所有法案他負責與黨團對口、說明、溝通，有時一星期數次，一天數次，沒有周末，他們兩人隨時熱線，也常在清晨或深夜討論法案，“這也是我這一生學習最多的時刻，故稱秉成兄為良師益友不為過也！”

