綠委：涉案藍委怕被司法追查　刻意延會

民進黨團記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月9日電（記者 黃筱筠）“立法院”本會期在藍白陣營合作下延會到7月31日。但“立法院”今天8個委員會之中，有7個委員會都安排考察，遭質疑是為了忙大罷免，“立委”都沒有安排法案審查。中國國民黨“立委”賴士葆原本受訪完離開，但又走回來補充說，其他委員會他不知道，但財政委員會本週召委是民進黨籍“立委”賴惠員，安排考察跟罷免無關。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，這樣延會國民黨爭取司法保護，是國民黨涉案“立委”怕被司法追查，刻意延會2個月。這週議事安排很多考察行程，上週國民黨對議程喊卡，因為有藍委在關島考察，還沒回來。



她說，國民黨用考察墊檔、殺時間有沒有浪費人民公帑？她呼籲可以好好利用這段時間審查“國安法”案。



綠委郭昱晴指出，她是在教育文化委員會，每週會繼續排審。教育委員會本會期有兩位缺席率高，一位是藍委林沛祥，另一位是藍委謝龍介，幾乎都是簽到不會出現質詢。而民進黨“立委”質詢率都是百分之百。



身為內政委員會召委張宏陸說道，內政委員會都積極安排審查預算等解凍，今天安排考察社會住宅，是一些地方重大建設等。這些建設進度要讓大家看得見，也是非常重要事情。



他接著說，我們不是每天都在考察，大家對於考察好像沒開會。但是我們很積極開會，很多東西處理完，我們要走出去看一看。今天排定的社會住宅非常多人關心。