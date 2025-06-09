綠大罷免搞熱戰？謝寒冰：國民黨求之不得

謝寒冰。（謝寒冰臉書） 中評社台北6月9日電／中國國民黨31席“立委”面臨第三階段罷免投票，日前傳出民進黨中央黨部積極擬定策略，將在第三階段全力協助罷團，並且預計以“熱區帶動冷區”的方式，盼能衝高第三階段罷免投票時所需要的25%門檻，準備展開熱戰。對此，媒體人謝寒冰表示，如果民進黨想要把罷免搞成熱戰，他認為“國民黨求之不得”。



大罷免進入第三階段深水區，藍綠陣營開始備戰，據《風傳媒》8日報導，民進黨中央黨部接下來將全力協助罷團，且將以“熱區帶動冷區”的招式衝高罷免投票所需的25%門檻。對此，謝寒冰昨在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨要熱戰就熱戰，因在野黨怕的其實是“冷”。



謝寒冰進一步表示，若罷免氛圍冷，民進黨便很好動員，因為罷免“立委”只要25%門檻，民進黨只要動員支持者就能穩穩罷免藍委。不過謝寒冰坦言，許多民眾對於罷免的反應很冷淡，不解為何還要再投一次票。



謝寒冰強調，民進黨若想要搞熱戰，國民黨求之不得，因為國民黨反而怕氛圍冷。若熱起來，藍營支持者才有投票意願，且越熱越好。有些民眾不知道反對罷免要去投下不同意罷免票，這才是很危險的狀況。民進黨若要熱戰就來熱戰，讓選民再檢驗一次，看“立委”適不適任。