桃園6席藍委全遭罷　張善政宣示力挺

桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月9日電（記者 盧誠輝）桃園市6席藍委遭罷免全都過第二階段，中國國民黨籍桃園市議員凌濤今日在桃園市議會市政總質詢時要求，國民黨籍桃園市長張善政應承諾會一起守護桃園市6席優秀的“立法委員”。對此，張善政也明確表態指出，不能讓好的“立委”輕易就不見了，所以他一定會力挺桃園6席藍委。



桃園市議會今日召開第3屆第5次定期會第44次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨桃園市議員凌濤質詢時表示，過去一年桃園市府團隊的表現非常好，在近期5家媒體民調中，有4家媒體的民調顯示桃園市政的表現都名列前茅，這都要歸功張善政實事求是的施政風格。



凌濤指出，桃園市選出來的6席“立委”配合桃園市政府一起在中央和地方爭取各項預算的優異表現，市民都給予高度的肯定，但桃園現在卻面臨大罷免的問題，已排擠到社會資源，擾亂桃園的建設發展，損害市民利益，因此他呼籲也建議張善政在7月之後，要仔細盤點過去市府跟這6席“立委”爭取的預算與地方建設，來跟市民進行報告，希望張善政可以承諾一起守護桃園6席優秀的“立委”。



張善政強調，他會支持桃園6席“立委”，不是因為他們都是國民黨的關係，而是因為這6席“立委”跟市府搭配得非常好，只要市府在中央有需要“立委”支持的事項，他們都會在“立法院”幫市府力爭，這比起過去他剛上任時，桃園市的藍委衹有3席，力量等於是倍增，所以好的“立委”不能讓他們輕易就不見了，一定要挺他們，讓他們可以繼續支持桃園的市政。