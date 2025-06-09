台推主權AI　張善政：預算和電力是大問題

桃園市長張善政今日到桃園市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員凌濤今日在桃園市議會質詢時關心，桃園市是否有機會能成為AI超級電腦的算力中心？國民黨籍桃園市長張善政表示，“中央”日前說要讓台灣AI主權化，在台灣設置很多AI超級電腦中心，但預算和電力會是個很大的問題。



桃園市議會今日召開第3屆第5次定期會第44次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。國民黨桃園市議員凌濤質詢時表示，輝達在今年4月宣布要跟包括台積電和鴻海等多家廠商合作，打算在美國設廠生產AI超級電腦，輝達也宣布要在台灣打造AI工廠的算力中心，而AI趨勢是台灣未來的發展方向，雖然桃園最後沒有爭取到輝達總部設廠，但未來輝達的算力中心桃園市還是可以繼續爭取。



凌濤指出，張善政是理工背景出身，過去也曾推動台灣第一台超級電腦，甚至Google在彰濱園區的資料中心也是張善政所推動促成，所以張善政有非常豐富的經驗，他想請問桃園市是否有機會能成為AI超級電腦的算力中心？



張善政提到，桃園本來就是國際上AI伺服器的最大生產基地，即便輝達未來要在美國生產AI超級電腦，但相關的零組件有很高比例都是在桃園所生產，所以桃園的優勢短期內沒有辦法被取代，但桃園應該要從過去的硬體面逐漸轉往軟體面與網路服務面來發展。



張善政說，桃園市在推動AI智慧城市的背後，AI的計算能力會是一個很大的負擔，他舉例市府日前自籌款項新台幣好幾百萬元才能添購一台AI伺服器，因此台灣的AI應用若想要普及，AI算力將會是隱憂，因為AI伺服器相當昂貴。

