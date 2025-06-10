習特通話後緊接關稅談判　許文忠：美國急了

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月10日電（記者 方敬為）中美代表9日於英國倫敦展開第二輪關稅談判。南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，該談判緊接著5日中美領袖通話後，從脈絡來看，美國總統特朗普主動向中方表達通話需求，在通話之後立即雙邊立即安排第二輪關稅談判，代表美國在經貿方面有其急迫性，顯然美國的企業已受不了，特朗普政府承受壓力。



許文忠認為，中國雖然在關稅及經貿壓力方面也需要舒緩，但中方調整的情況相對較佳，在談判方面，或許會掌握更多優勢，值得注意的是，此前中美領袖通話時，中國大陸領導人習近平特別提及“台灣問題”，顯然會是這次談判的重要條件，台灣勢必面臨被邊緣化的風險，無論是政治或經貿皆如此。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



中國大陸外交部於7日晚間宣布，應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於6月8日至13日訪問英國，期間將與美方舉行中美經貿磋商機制會議。特朗普則宣布，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表葛里爾，9日將就貿易協議事宜與中國代表會面，但未提供其他細節。



專家認為，美中這次談判可能聚焦關稅、稀土供應、出口管制、學生簽證、匯率以及美債等六大議題。



許文忠觀察，美國此次積極展開談判，首先是出於自身信譽和經濟壓力的考量。他指出，在對外貿易中，一個國家最重要的是誠信，但美方頻繁調整關稅政策，已開始失去國際間的信任。



許文忠指出，若美國被視為決策反覆、缺乏誠信，其任何協商成果都難以獲得合作夥伴的認同。因此，儘管加徵高額關稅短期內對中國造成衝擊，但長期來看，美國自己也面臨不小的弊端。



從經濟面來看，許文忠說，美國國內承受著由貿易摩擦引發的壓力。多數美國企業抱怨，關稅使原物料和零組件成本上升，抬高了物價，削弱了競爭力。例如許多汽車與電子廠原本依賴中國供應鏈，現在難以迅速找到替代來源。此時，美國股市動盪與工業團體的呼籲，都促使政府積極安排談判，以避免經濟面臨更大衝擊。