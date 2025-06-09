台海防衛兵推明登場　黃介正：包括撤僑流程

淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受黃光芹訪問。（照:截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北6月9日電／台北政經學院基金會與和平安全研究中心明後兩天將舉行“台海防衛兵推”，淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正今日受訪透露，明日會推演撤僑流程，但“點到為止”。



台北政經學院基金會10日舉辦“台海防衛兵推”，邀請美日曾擔任過參謀總長的退將，連同台灣退將共計9位退役上將，8位中將參加。這場“總長級”兵推，是民間首次舉辦，也是規模最大兩岸軍事衝突作戰層級兵推。



根據美國軍事網站發布2025年全球軍力排名，台灣與大陸有很大差距。黃介正說，如果單純看軍事力量，台灣確實無法跟解放軍“對幹”。至於賴清德520避談兩岸，早在520談話前，就已經有蛛絲馬跡。



根據《中時新聞網》報導，黃介正9日接受《中午來開匯》專訪透露，他在1994年在美國看到一個海軍情報內參文件，當時就預估2006年兩岸軍事實力會“死亡交叉”，現在已經過了快20年，如果單純軍事力量，台灣確實無法跟解放軍“對幹”。



根據美國軍事網站全球火力（GFP）發布2025年全球軍力排名，前3名依序為美國、俄羅斯、中國，而台灣未排上前10名，若要與中國抗衡有段不小差距。



針對“習特熱線”不談台灣問題，外界也擔憂疑美論恐怕會繼續升溫，黃介正表示，畢竟美國不是“親爹”，也有背叛過“中華民國”的歷史紀錄。這絕對不是疑美或反美，而是要知道台灣跟美國的利益本來就不會完全一樣，不用期待美國會處處為台灣人民的福祉著想。



針對中美之間的競爭，黃介正分析，中國的經濟實力與冷戰時期的蘇聯完全不一樣，不能套用上一個世紀的模式分析兩強對抗。美國軍事生產、製造能力比解放軍還慢，不然美國售台武器不會遲交那麼久，特朗普正在重建美國武器製造力，至少要10年。在此情況下，美國能夠顧上盟邦的力道不足，但也沒有要放棄盟友，而是要盟友要趕快投資，逼盟邦增加“國防”預算。

