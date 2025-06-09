美關稅拉貨潮　台5月出口創新高連19紅

台灣近1年各月出口值及年增率。(圖：台“財政部”提供) 中評社台北6月9日電／美國暫緩實施對等關稅所引發的提前拉貨潮，持續帶旺台灣外銷表現。台“財政部”今天公布今年5月出口517.4億美元，創歷年單月新高，月增6.3%，年增38.6%，寫下連19紅。



台官方表示，出進口互抵的入其中資通與視聽產品出口198.9億美元，及對美出口額155.2億美元、年增率87.4%，及出超126.2億美元，皆寫下歷年單月新高；累計1至5月出口2299.6億美元，較上年同期增24.3%。觀察主力貨品，在人工智慧（AI）商機帶動下，資通與視聽產品5月外銷198.9億美元、寫歷年單月新高，年增1.1倍；電子零組件出口年成長28.4%。前5月總出口累計2299.6億美元，年增24.3%。



台官方指出，與上年同期比較，累計1至5月出口較上年同期增448.9億美元（+24.3%），以資通與視聽產品增305.1億美元 （+59.0%）、電子零組件增133.8億美元（+20.2%）、電機產品增7.2億美元（+13.7%）等增加較多。



自人工智慧等新興科技應用需求熱度不減，加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內，順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4 億美元，首度站上500億美元，年增38.6%，連續19個月正成長；進口391.3億美元，受惠於AI產業鏈之國際分工與出口引申需求活絡，以及資本設備購置維持強勁，年增25.0%；出、進口互抵後，出超126.2億美元，為歷年單月新高。累計1至5月出口增24.3%、進口增21.4%。



5月出口主要貨品以資通與視聽產品年增104.7億美元（+1.1倍）最為亮眼，規模值續攀新高，其中伺服器、顯示卡、電腦零附件等出貨均顯著提升，電子零組件在AI、高效能運算等需求挹注下，亦增28.4%；礦產品出口因部分煉油廠安排定檢及國際油價疲軟，年減27.4%。累計前5月出口，資通與視聽產品、電子零組件分別年增59.0%、20.2%，兩者併計增37.2%，合占總出口比重為70.4%。



主要市場方面，5月對美國出口155.2億美元、年增率87.4%，雙雙改寫單月最高紀錄，對東協升幅亦達52.3%，銷往兩地之資通產品增加均逾1倍；對日本、中國大陸與香港各增17.5%、16.6%，僅對歐洲減0.6%。累計1至5月對美國、東協出口各年增43.1%、32.0%，占總出口比重上升至26.8%、20.3%，分創近32年、歷年同期新高，對陸港出口年增12.6%，占比則下降至28.1%（近24年同期低點）。



台“財政部”說，展望未來，隨各國政府與國際雲端服務業者積極投資AI基礎建設，帶動高效能運算、雲端資料服務等新興科技應用需求加速拓展，以及本土半導體業者持續投入高階製程研發與產能擴充，均可望支撐台灣出口動能，惟全球經濟成長依然受貿易保護主義、美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素干擾，仍須密切關注後續發展。