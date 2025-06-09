核三延役公投　民眾黨設辦事處拼千人聯名

民眾黨為了核三延役公投前進行百場宣講，本週正在拚申請設辦事處的1千人聯名同意連署名單。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月9日電（記者 蔣繼平）藍白聯手通過的“核三延役公投”將在8月23日辦理投票。台灣民眾黨為此規劃百場說明會，不僅培養人才、也測試地方與民代動員能力，替明年地方選舉練兵。不過按照“中選會”規定，推廣公投宣傳前需設辦事處，需要1千人聯名同意才能申請，由於13日就要送件，白營正全台動員號召民眾連署，必須達標過關。



“中選會”日前公告，“立法院”會議通過的“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”編號為第21案公民投票案，定於8月23日投票。公投案成立公告後，提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處宣傳，正方代表為“立法院”、反方代表為“行政院”。



不過依照“中選會”規定要設辦事處推廣公投宣傳，需要有1千名聯名人員同意才能申請，因為13日就得送進“中選會”，民眾黨6日除寄出黨員信，9日開始全台各地黨部也動起來號召民眾進行連署行動。高雄市黨部9日除有民眾到黨部連署，黨工也主動出擊找民眾填寫，力拼過關。



民眾黨力推的核三延役公投確定在8月23日投票，據瞭解，民眾黨會舉辦百場說明會，各地方黨部要辦3場，各議員責任額是2場，各鄉鎮市民代表要負責1場，並提前舉辦講師訓練班，另外，預計7、8月份舉辦2到3場大型造勢活動，除考驗動員外、也替2026選舉提前練兵。



民眾黨高雄市黨部表示，因衹有一個星期的連署時間，要達標1000人，若有意願成為“聯名人員”可到黨部填寫“空白名冊”，資格為在台灣連續居住六個月以上，且有公民投票權者。另外，公投辦事處將成立在中央黨部，因近期興達電廠啟動老舊燃煤機組，高雄也將設子辦事處持續關注此議題。