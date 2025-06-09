陳佩琪轟司法無恥　曝檢察官竟問過她這問題　　

陳佩琪痛批，台灣司法為什麼構陷人入罪到這麼無恥的程度。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北6月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，日前又被裁定延押2個月。柯文哲妻子陳佩琪9日在臉書發文表示，賴清德可以問問你任命的“法務部長”嗎？為什麼通過京華城容積率的都委會成員都沒事，衹有不知情、尊重專業，當時忙著疫情的柯文哲有事？台灣的司法為什麼會離譜到明目張膽、構陷人入罪到這麼無恥的程度？！



陳佩琪也指出，法官朱家毅九個月前就知道真實原委，“然被告並非都委會之與會人員而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見。”



以下為陳佩琪臉書全文：



去年底年末那四個月是先生被北檢無端羈押的日子，每週二是鏡檢routine出刊爆料偵訊內容的時間，當時就想什麼時候會爆料這個？



大病初癒，跟大家聊一下八卦…



年初先生跟我說北檢派林俊言專門對付他，姜長志則專門對付我，我被姜抓去問了三次，他曾跟先生在北院那種小草和支持者滿場下互嗆了幾回合，眾目睽睽下他都這樣了，我在一間小小的偵查室內被訊問時所受的待遇如何，大家同理可推，不過先生任市長在跟民進黨分手後，被嗆被罵是日常，我不以為意，只是他曾在北檢問我這個問題，的確讓人坐立不安…



我不是說錢的問題，我的記憶力很好，他問的錢事我每項都記得清清楚楚，去年九月12日也在黨部開記者會提出交易明細供媒體檢視，但他問的這個問題的確讓我不知如何回答…



他問我：“妳和先生主臥室的大床，有沒有其他人來睡過？”他真的是這麼問的，當時心想他下一步是不是秀出某年某月某日先生邀女人來家里約會的簡訊和相片啊，的確當下讓我冷汗直冒，後來我去找律師詢問說檢察官問這個到底是什麼意思啊，我的律師是個經驗極豐富的律師，也雙手一攤說不知道。

