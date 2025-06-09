鄭麗文站出來揪團　黨外在野大聯盟搶救藍委

前藍委鄭麗文邀請在野人士，6月11日宣布成立“黨外在野大聯盟”搶救大罷免。（鄭麗文提供） 中評社台北6月9日電／中國國民黨主導的罷免民進黨“立委”行動連署書份數不足，陸續宣告失敗，目前藍綠在大罷免的比數還是31：0。國民黨於罷免戰一路慘敗之際，國民黨前“立委”鄭麗文邀請馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅“館長”陳之漢、北一女教師區桂芝等人，6月11日宣布成立“黨外在野大聯盟”搶救大罷免。



據瞭解，目前“黨外在野大聯盟”的名單，包括多次公開力挺前民眾黨主席柯文哲的網紅“館長”陳之漢、曾上央視批評賴清德的北一女教師區桂芝、前“交通部長”葉匡時、前“行政院”發言人孫立群、前“立委”郭正亮、反萊豬醫師蘇偉碩、還有學者馮建三、廖元豪、陳培哲、施正鋒等人。



據《太報》報導，一名“黨外在野大聯盟”發起人表示，這是由鄭麗文邀約成立的組織，希望展現中道力量，反對大罷免。至於是否看衰國民黨主席朱立倫或希望拱國民黨台中市長盧秀燕參選黨魁。該人士表示，希望不要有國民黨內鬥的氣氛，名單確實不是國民黨內的砲聲，他願正面看待。



“黨外在野大聯盟”發出記者會邀請函，宣布11日上午10點將舉行成立大會，屆時將介紹發起人、說明倡議並邀請“戰世代”發聲。