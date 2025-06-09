張立齊：大陸定居證已失效　陸委會：仍違法

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北6月9日電／陸委會6月5日宣布，在大陸華僑大學任教的台籍教師張立齊申領大陸定居證，有違兩岸人民關係條例，將廢止其台灣身份。張立齊表示，他的大陸定居證已經失效快一年，請陸委會拿出證據，證明他現在持有有效期內的大陸定居證。陸委會則回應，只要申領大陸護照、身分證、定居證等證件，或在中國大陸設籍，無論是否逾期，均已違法。



由於註銷台灣身分涉及諸多權益事項，張立齊揚言，他會打行政官司，目前在找合適的律師訴訟，也希望和台灣的“有志之士”一起商量研究，怎麼讓民進黨遵紀守法。



陸委會副主委梁文傑在6月5日宣布，經過確認，在大陸的台籍教師張立齊2024年領用大陸定居證，已廢止其台灣身分。未來張立齊要入境台灣必須依法提出申請，經過同意後才能入境。



對於張立齊的質疑，陸委會今日發新聞稿回應，依大法官會議解釋第287號，行政機關就行政法規所為之函釋，是闡明法規之原意，應自法規生效之日起即適用。台灣民眾申領持用大陸護照、身分證、定居證等證件，或在中國大陸設籍，已構成違反兩岸條例第九條之一相關單一身分規定，依法必須註銷台灣人民身分。至於大陸所製發之證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，都不影響違法行為。



據“環球時報”報導，張立齊表示，自己被綠色恐怖迫害，竟然已經變成流浪地球人了！他要求陸委會說清楚大陸定居證與大陸身分證的“連續關係”在哪裡？“台灣人就是中國人”，這才是連續關係，還是陸委會無法理解？陸委會有什麼權力用嘴巴修改台灣的法律、踐踏台灣的法律，台灣還有法治還有民主嗎？



張立齊說，這件事很明顯是因人設事，而他的的定居證已失效快1年，請陸委會拿出證據，證明他現在持有有效期限內的定居證，並公佈。民進黨當局故意混淆台胞證、住證、定居證三種功能各異的證件實質，大陸官方公佈的資料顯示，定居證是發放給批准定居落戶台胞的臨時性、過渡性證件，持有定居證不代表已取得大陸戶籍，且台胞若6個月內不辦理落戶手續會被取消定居資格。