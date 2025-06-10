抗罷苦戰　鈕則勳：國民黨須集體領導平台

文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨罷綠行動鎩羽而歸，大罷免極可能31：0，近8成藍委都要重選，藍營如何反制？文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問指出，國民黨中央規劃以“區域聯防”方式應對，效果恐怕有限。他強調，諸侯能量當前普遍高於黨中央，國民黨必須建構“集體領導”的平台，由黨中央與四都首長、其他縣市長共同決策與執行，避免黨中央甩鍋推責，讓縣市長孤軍奮戰。



鈕則勳強調，訴求支持者投下“不同意罷免票”是一場複雜且需密集宣傳的戰役，藍營若無法正面補強弱勢，恐將難擋綠營攻勢。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目。現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。



對於綠營全力推動的大罷免，國民黨原本宣示“以罷制罷”，但第二階段連署結果，罷綠沒有一案成立；綠營卻即可能成功將31位藍委送入罷免第三階段投票的生死線。



鈕則勳接受中評社訪問時分析，國民黨目前以“區域聯防”作為防堵大罷免的主要策略，恐有角色錯位問題，因為區域聯防的話，黨中央角色在哪裡？是不是讓縣市長自己去處理就好了？這樣邏輯不對，因為大罷免是全台戰役，不能讓地方首長各自為戰。



他認為，黨中央應建構一個“集體領導”的平台，納入藍營四都首長與其他縣市長，進行固定與不定期會議，協調整體戰略與戰術步驟，譬如不能讓蔣萬安只顧台北市，侯友宜只守新北，必須全盤統籌。黨中央至少要扮演協調者、串聯者的角色，不是單靠一句話說區域聯防就把責任丟出去，否則存在價值會被質疑。