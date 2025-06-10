中評關注：綠極力幫沈伯洋澄清　怕抗中潰堤

綠營出面力挺沈伯洋家族在大陸做商品貿易，並不是賺紅錢。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團昨天特別召開記者會，替沈伯洋父親沈土城澄清在中國大陸做生意的相關指控，還提到為什麼沈伯洋被鎖定，是因為沈是“國安”修法專業“立委”。但其實沈能排名不分區“立委”第二名，就是“抗中”招牌為號召。現在“抗中”出現破口，綠營一定要把破口堵上，否則將影響接下來大罷免的氣勢。



沈伯洋創辦黑熊學院，成為賴清德倚重對象，擔任不分區“立委”後，在黨內就是“認知作戰”的首要領導標的，在大罷免推動連署過成中，更與民間罷免團體合作，成為黨中央與民團溝通橋樑之一。



沈伯洋父親沈土城日前被港媒爆料在做中國大陸生意賺紅錢，沈伯洋自己澄清不夠，透過綠媒大幅報導“打沈”是中國大陸的“認知作戰”，兩岸聯手打擊台灣“立委”的首例。接著民進黨“立法院”黨團也幫忙召開記這會澄清，還偷換概念說，沈伯洋不是賺紅錢，主要是進了中國大陸貨品，賣到中南美洲，這個行為是在幫中國大陸人賺錢。



但實際行為，還是沈伯洋父親沈土城從中國大陸低價進貨，再賣到中南美洲國家，賺中間差價，怎麼不是賺紅線？這個說法很難說服大眾。



沈伯洋除了扛民進黨“認知作戰”大旗，在大罷免也負起鎖定中國國民黨“立法院”黨團總召、花蓮縣“立委”傅崐萁的罷免重任。在民進黨秘書長林右昌未派黨工進駐前，沈伯洋就時常花蓮、台北兩邊跑，承擔起花蓮責任區。甚至有人認為，罷免傅崐萁之後，沈伯洋可參與花蓮“立委”補選，好好在花蓮耕耘。



因此，沈父被質疑賺紅錢，是一個很大破口，綠營一邊質疑傅崐萁多次到大陸去，但沈父同樣與大陸有經貿往來，這質疑的力道就會大打折扣。民進黨必須要把這個破口堵上，大動作一連串澄清、洗地的動作。就是不能讓這個破口越破越大洞，這樣對接下來大罷免投票，恐怕會不利，難以動員綠軍支持者出來投下罷免票。

