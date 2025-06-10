黃敬平：國民黨荒腔走板　認錯才能走下去

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月10日電（記者 盧誠輝）大罷免目前藍綠呈現31：0局面，31席區域藍委面臨要重選窘境，中國國民黨輸得慘烈。國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，黨中央一連串的決策錯誤，導致藍營搞了半天，還一堆人被抓被辦，但卻繳出罷綠委掛蛋的成績單，國民黨從上到下每個人都有責任，現在唯有誠實面對與認錯才能去面對下場選戰。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，一開始黨中央的政策就有它的問題存在，因為若真的要“以罷制罷”的話，國民黨有做好任何準備嗎？後來黨中央很明顯就一直是處於首鼠兩端的猶豫不決狀態，所以罷綠委現在掛蛋讓他一點也不意外，因為黨中央一連串的決策錯誤，不僅完全沒有準備，表現更是荒腔走板。



他說，雖然藍營一直喊司法辦藍不辦綠才會造成現在狀況，但如果沒被檢調抓到小辮子，要辦也無法辦下去，所以現在很多藍營的支持者確實都蠻沮喪與心寒的，因為黨中央這次真的是對不起廣大的藍營支持者。



黃敬平提到，很多藍營支持者都感嘆黨中央恨鐵不成鋼，大家多麼希望罷綠委可以有一些成效出來，但國民黨現在卻繳出掛蛋的成績單，這對藍營支持者來說真的是情何以堪？



黃敬平認為，國民黨走到現在已充分顯示“以罷制罷”策略是完全失敗，整個國民黨從上到下都應該要嚴肅去面對這樣的結果，包括黨中央、地方黨部、公職人員和黨代表，沒有一個人跑得掉，國民黨做錯事本來就應該要認錯，大家都應該去共同誠實面對，否則該如何去面對下一場選戰？