施正鋒：組在野大聯盟不能讓民進黨太囂張

施正鋒。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）前國民黨“立委”鄭麗文力邀成立的“黨外在野大聯盟”6月11日成立，將投入反罷。獲邀參與的東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒接受中評社訪問，這個聯盟組成主要是不能讓民進黨太囂張。執政黨現在朝小野大就這樣囂張，如果賴清德跟蔡英文一樣握有“國會”過半席次，搞不好真的變成希特勒。



鄭麗文力邀馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅“館長”陳之漢、北一女教師區桂芝等人成立“黨外在野大聯盟”，成員包括 前“交通部長”葉匡時、前“行政院”發言人孫立群、前“農委會主委”陳保基等馬政府官員以及前“立委”郭正亮、學者馮建三、廖元豪、陳培哲、施正鋒、包正豪、何思慎、傅大為、秋鬥工運系統的林子文、鄭村棋、黃德北等人。



在野大聯盟會在大罷免扮演什麼角色？施正鋒說，大罷免的當事人看起來也意興闌珊，藍營步調也沒有統一。7、8月可能進行罷免投票，最近鄭麗文全台跑助講，認為應該把在野力量結合。國民黨一開始罷免把焦點放在雙北市，但是現在看起來都沒有過，國民黨籍雙北市市長、台中市長“沒有什麼用”，連罷免綠委連署都沒有過。



黨外在野大聯盟主要是為了搶救大罷免？施正鋒表示，不全是，搶救大罷免要怎麼搶救？他過去就反對以罷制罷，國民黨內部到底目前是什麼立場，他也不清楚，他不願意捲入國民黨內鬥。他在2個月前寫了在野黨要防衛大罷免，執政黨有資源加上練兵，民進黨連署有過沒過都無所謂。但在野黨現在可能內部鬥爭，藍營有些新選上的“立委”遭到罷免希望連線可以有比較強大的力量。



他也說，國民黨要罷免綠委，但明知高雄、台南要罷免連署很難，卻還要去罷免高雄、台南綠委，都不知道藍營內部怎麼想。國民黨沒錢，又要黨工去連署，只好抄名冊，讓民進黨用司法對付你們，一個一個各個擊破，現在就剩下國民黨黨中央還沒搜索。



施正鋒表示，鄭麗文說他找了一些人，他也都聽過，這些人都很好，對的事情就要去做。鄭麗文會想組成在野大聯盟，可能認為在野黨目前像是一盤散沙。現在把大家找出來、圈起來，他很贊成。