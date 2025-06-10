組黨外在野聯盟　鄭麗文：制衡賴恣意妄為

前藍委鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立委”鄭麗文催生的“黨外在野大聯盟”，預計11日成立。鄭麗文向中評社表示，她發起這個聯盟成立宗旨，是希望避免賴清德沒收台灣民主，更要阻止賴的暴衝讓台灣陷入戰爭，盼能透過台灣內部的大對話，凝聚不同於賴的主流民意形成共識，來促進兩岸和平。



她強調，聯盟的目標是連結所有在野力量，跨越政治光譜，凝聚力量以制衡少數民意的賴清德恣意妄為。



鄭麗文9日宣布籌組“黨外在野大聯盟”，11日將舉辦成立大會，期盼集結台灣真正進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平。成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、前“交通部長”葉匡時、網紅“館長”陳之漢、前“立委”郭正亮、北一女教師區桂芝、前“行政院”發言人孫立群、前“農委會主委”陳保基、學者廖元豪、陳培哲、施正鋒、包正豪、何思慎、社運人士鄭村棋等人響應。



鄭麗文接受中評社訪問時指出，台灣當前局勢非常危急，促使她從5月初便開始籌組聯盟。因為沒想到賴清德會“這麼狠”，突破許多原本不該跨越的民主防線，包括對在野黨的打壓與司法追殺。有人建議沿用“黨外”這個名稱，正好諷刺目前一黨獨大的民進黨。



鄭麗文說，從韓國尹錫悅，甚至美國特朗普的例子已證明，民主是脆弱且易於倒退的。所以延續黨外精神、敢於發聲、挺身而出，是現階段最重要的任務，在民進黨之外，所有力量都該團結起來，才能守護台灣的民主，這是聯盟的第一層目標。



談及聯盟的第二層目標，鄭麗文指出，當前國際秩序正因特朗普發動關稅戰而面臨劇變，台灣需審慎應對，避免被滅頂。加上賴清德的“暴衝”有可能使台灣陷入戰爭，其近期表現更是將台灣未來的話語權和主導權“拱手讓給美國”，導致台灣在未來命運中喪失自主發言權。



鄭麗文強調，我們希望台灣的未來重新掌握在自己手中，兩岸應透過和平對話解決分歧。但要做到這一點，台灣內部必須先凝聚共識、形成新的主流論述。所以成立聯盟正是希望推動台灣內部進行大對話，提出新的論述與主張，開啟和平穩定的新局。