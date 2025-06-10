陳菊愛將史哲接高鐵　鄭光遠降薪掌台鐵

史哲（右）。（中評社 資料照) 中評社台北6月10日電／雙鐵換人，懸缺3個月的台鐵公司董事長人選，“行政院”終於拍板，由台灣高鐵董事長鄭光遠出任，“行政院政務委員”史哲則接手高鐵董座。



史哲為“監察院長”陳菊的愛將，曾任高雄市文化局長、副市長、“文化部長”，現為“行政院政務委員”



根據《中時新聞網》報導，業界認為，鄭降薪轉戰台鐵，光月薪就少了新台幣20萬元，還得面臨更複雜的環境，工作吃力不討好；藍委則質疑，鄭光遠才上任沒幾個月，就調去台鐵，應只是給史哲一個肥缺，要他離開“政院”，讓賴清德可以安插自己人去接任“政務委員”。



71歲的鄭光遠為交大交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮航空董事長、台灣高鐵公司執行長、總經理，在企業經營、鐵道領域資歷完整。因高鐵前董事長江耀宗下台，鄭光遠才在今年2月升為董事長，不料位子還沒坐熱，僅待4個月就要離開。



高鐵營運單純、薪資福利佳，董事長月薪約39萬元，加上各項獎金後年薪預估800萬元；台鐵董事長月薪約19萬元，加上年終後年薪約250萬元。鄭光遠轉戰台鐵，不只薪資待遇差一大截，還背負改革壓力，可謂吃力不討好。



史哲為“監察院長”陳菊的愛將，曾任高雄市文化局長、副市長，之後到中央擔任“文化部長”，現為“行政院政務委員”。將接下高鐵董座的他完全沒有鐵道經驗，恐難擺脫“酬庸”的質疑。



中國國民黨籍“立委”洪孟楷表示，這個人事案看了令人無言，史哲以前專業領域應該是在文化方面，跟高鐵需要的交通專業不同，民進黨用人不看專業考量，只看顏色跟派系，只會讓高鐵內部人員感到寒心，不尊重專業。