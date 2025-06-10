遼寧艦進第二島鏈逼近關島　翁履中示警台灣

針對遼寧艦逼近關島，旅美教授翁履中在臉書發文表示看法。（照:Dennis Weng臉書） 中評社台北6月10日電／中國大陸航空母艦“遼寧艦”日前與數艘艦艇罕見現身日本南鳥島西南約三百公里的海域，進入太平洋第二島鏈，引起日本官方及國際媒體高度關注。這是中國大陸海軍首次被確認在第二島鏈東側活動。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今天在臉書發文指出，“美國仍希望維持第一島鏈的完整性，但台灣必須是一個穩定、有內聚力的夥伴，而不是一個內部分裂、信任瓦解的孤島”。



根據日本防衛省指出，這支中方艦隊在日本專屬經濟海域（EEZ）內進行艦載戰機與直升機的起降訓練。南鳥島位處日本領土最東端，戰略位置重要，不僅鄰近關島，也是美日聯合防衛體系中的一環。中方則表示，有關行動完全依據國際法，屬於正常演訓，並未針對任何特定國家。



不過從公開航跡來看，遼寧號艦隊自東海出發，穿越宮古海峽，進入菲律賓海後一路向東航行，最遠曾逼近美軍關島基地東北方約六百英里處。中國目前擁有全球最多數量的作戰艦艇，這次行動被視為中國大陸藉由具體軍事行動向區域內各方展示其“反介入／區域拒止”（A2/AD）戰略能力的進展。



翁履中10日在臉書發文表示，中國大陸海軍的行動已象徵其戰略佈局正在超越第一島鏈。他認為，這並非僅是軍力表現，更意涵著地緣政治格局的改寫。過去美國將台灣視為“第一島鏈的關鍵鎖鑰”，然而，隨著中國大陸逐步突破島鏈封鎖，台灣的戰略角色也面臨重新定位的壓力。



翁履中指出，第一島鏈的戰略價值已從“封鎖中國”的防線角色，轉向“讓對手付出高昂代價”的消耗型嚇阻模式。這種模式或許對美國來說是一種戰略調整，但對台灣而言，則是實質的生死挑戰。“對美國來說，島鏈只是圍牆；但對中國大陸來說，台灣是自家前院”，翁履中直言，這種本質上的差異，使得陸方對台動武的意志遠比美方守護島鏈的決心來得更強烈、更持久。