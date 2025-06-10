黨外在野大聯盟　陳培哲：反對用大罷免翻盤

台大醫學院教授、中研院院士陳培哲。（照：台大醫院網站） 中評社台北6月10日電／中國國民黨籍前“立委”鄭麗文號召成立的“黨外在野大聯盟”，11日將舉行成立大會。名單橫跨不同政治光譜，包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、“中研院”院士陳培哲以及網紅“館長”陳之漢等人，橫跨藍綠白。陳培哲昨天受訪表示，要維護民主“國會”制衡制度，才能制衡行政權，執政黨不應該在“國會”沒過半數，就想透過罷免機制拚翻盤。



黨外在野大聯盟政治光譜橫跨藍綠白、左派右派，包括蕭旭岑、陳培哲、前“立委”郭正亮、前“交通部長”葉匡時、反萊豬醫師蘇偉碩、社運人士鄭村棋、網紅“館長”陳之漢、高中老師區桂芝等20多人。



“黨外在野大聯盟”由鄭麗文一一聯繫成立，鄭麗文指出，成立契機是左翼聯盟秘書長黃德北與陳培哲等75位學者今年3月發表聯合聲明，指控“賴政府”壓縮台灣言論自由空間，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空。鄭麗文後來與陳培哲等多名學者對談，5月開始籌劃組“黨外在野大聯盟”。



陳培哲長期支持民進黨，曾力挺陳水扁、蔡英文，卻擔憂台灣民主制衡受到壓迫。鄭麗文轉述陳培哲和她對話時，相當憂心韓國戒嚴可能在台灣發生。韓國當時靠國會擋住戒嚴，賴清德已多次踩在民主紅線上，恐成為第二個尹錫悅。



根據《中時新聞網》報導，陳培哲昨天受訪時說，“國會”選舉結果就是人民授權，因為在野黨在“國會”形成多數，制衡執政權，不應該改變制度。否則每次選舉結束，執政黨“國會”未過半數，就想透過罷免機制拚翻盤，這樣會永無寧日，所以他會表態支持反對大罷免運動。



