美陸戰隊進洛杉磯　退將栗正傑：違軍人本職

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電／美國加州洛杉磯的示威活動已持續進入第四天。為了控制局勢並保護聯邦設施與人員，特朗普政府於當地時間6月9日宣布，調派700名海軍陸戰隊員前往洛杉磯，加入數千名已部署的加州國民兵，此舉引發美國國內廣泛關注與爭議。對此，台退役少將栗正傑9日在政論節目表示，派遣正規軍進入像洛杉磯這樣的大城市，不僅難以發揮實際作用，反而可能進一步激化民眾公憤，因為軍隊是用來對付外敵，不是用來對付自己人民的，已嚴重背離軍人本職。



綜合外媒報導，美國北方司令部（NORTHCOM）發布聲明指出，第1陸戰師第7陸戰團第2營約700人將派至洛杉磯，與約2100名國民兵合作，負責保護聯邦財產和人員，包括海關執法局（ICE）人員，陸戰隊員9日將從加州沙漠地帶的基地出發，部隊已接受情勢降級行動、群眾控制及使用武力的既定規則訓練，部署時將配備平時攜帶的武器。不過，目前尚未公開說明這批部隊在當地的具體任務或部署位置。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑9日在政論節目《中天辣晚報》指出，軍隊的主要任務應是防衛國家、應對外敵，動用正規軍對付國內示威民眾，已嚴重背離軍人本職。



“怎麼可以用軍隊來對付自己人民？”栗正傑表示，若是國內治安問題，應由警方處理，即使動用國民警衛隊也已屬越界，遑論出動配備完整軍備的陸戰隊。他反問，“你要讓軍人將槍口對準誰？是敵國，還是自己的老百姓？”



栗正傑並以親身經歷說明立場，他回憶自己2004年在高雄衛武營擔任指揮官時，曾拒絕警方調用軍方裝甲車支援追捕槍擊要犯的請求，理由正是“軍隊的武器裝備是納稅人出錢買的，是用來對付外敵，不是用來對付自己人民的。”

