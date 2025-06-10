轟卓無民意基礎　盧秀燕呼籲說話要慎重

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照) 中評社台北6月10日電／“行政院長”卓榮泰8日指刪地方補助款“不是報復，是輪迴”，多位縣市首長9日開嗆，強力捍衛地方補助款。中國國民黨籍台中市長盧秀燕昨在議會中答詢時指出，卓院長沒有民意基礎，說話要慎重，並呼籲卓榮泰公開收回不當言論，讓民眾安心。



台中市議會9日召開市政總質詢，國民黨籍市議員張廖乃綸質詢指出，卓榮泰院長7日在屏東提到刪除地方補助款的議題，表態審查預算表決時支持“中央政府”的“立委”，所屬地方政府將優先協助，並稱“這不是報復心態，而是輪迴”。



盧秀燕答詢表示，身為執政者，不應該說出“順我者昌逆我者亡”的話，她認識卓榮泰一段時間了，卓的個性以前非常溫和，且秉公行事，不曉得為何突然轉變，竟說出如此有失格局的話。



盧秀燕說，她治理台中市，每年編列的市政總預算也會被各黨派議員主張刪減，可是她絕對不會因為哪位議員砍預算，就要懲罰議員選區的民眾。她要提醒卓榮泰，其畢竟沒有民意基礎，而是賴清德提名任命的，講話應慎重，否則會害到賴清德，也呼籲卓榮泰公開收回不當言論，讓民眾安心。



綜合台媒報導，對於卓榮泰的輪迴說，藍營的縣市長也紛紛提出看法。侯友宜表示，“這哪是輪迴，這是清算。”政治可以有立場，但不可以沒有良心，尤其拿人民納稅錢當政治籌碼、分化“國家”，是非常不對的事；苗栗縣長鍾東錦說，“卓院長的思維有問題！”一般性補助款這筆錢不是他家的，怎麼可以說不給就不給？“那我們明年可以開始稅不上繳？當然不行”，說服“立委”是“行政院”的責任，態度跟方法要對。



鍾東錦強調，除非明年《財劃法》，“行政院”說話算話，法律通過就實施，但現在“行政院”做法沒辦法預測，若明年開始稅不上繳，公務人員會怕，中央也不可能同意，所以“公務人員要按照法令”，那怕是“行政院長”下令說要扣這個錢，若主計單位有點良心，是不該聽命“行政院長”的話。



蔣萬安8日轟“行政院”把治理“國家”搞得像經營黑道堂口一樣，“政院”發言人李慧芝回擊分贓或人治是沒有法治觀念的政治語言。蔣9日回嗆，“中央”違法砍北市37.9億元補助款，這些都是用在弱勢、老人家、孩子身上，身為北市大家長，就是極力為百姓爭取權益。