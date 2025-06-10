台海防衛兵推　設定2030台海軍事衝突

多名美日退將來台參與的台海防衛兵推上午登場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月10日電／由美日台3位曾任參謀總長參加的“台海防衛兵推”10日登場。台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，兵推的目的並非預測兩岸軍事衝突哪邊會贏、哪邊會輸，而是藉由兵推來檢驗目前國軍台海防衛作戰的戰略設計、建軍規畫和作戰概念，是否能應對台海戰爭挑戰及建軍備戰任務有無需要精進調整之處。



根據《中時新聞網》報導，這次由民間自辦的兵推想定活動，會從大陸灰色地帶進入，一直推到灘岸決戰，但不會推演城鎮戰。至於將想定的台海軍事衝突時間設定在2030年，並未考量台美軍售問題，而是預設屆時台向美採購的岸置魚叉飛彈、海馬士多管火箭系統、新購的F－16戰機與M1A2T戰車等均已成軍。此外，包括無人機等不對稱戰力，亦大致建構成軍。



黃煌雄表示，這場兵推事前準備約1年，邀請的海內外共9位上將、8位中將。他們過去都曾經擔任過預防與因應台海軍事衝突相關的重要軍職，對於台海情勢現況、衝突風險、兩岸軍力對比、一旦台海發生衝突美日是否軍事介入等，知之甚詳。有了他們的參與，必然能使兵推的推演結果，呈現出最接近真實的可能樣貌。



台海防衛兵推除了美國、日本4位退役上將參與之外，台灣的5名退役上將包括前參謀總長李喜明在管制組，前“國防部”副部長徐衍璞在大陸組並任主推官，前陸軍司令胡鎮埔在台灣組並任主推官，前副參謀總長執行官廖榮鑫在台灣組，前“國防部”副部長張冠群在日本組。



另外，台海防衛兵推於11日下午結束後，當天下午3時將舉行記者會，對外說明初步兵推內容。