海鯤號交不出開罰台船？黃國昌說不忍苛責

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）台造潛艦“海鯤號”4月海測跳票，若9月底仍無法完成海測，導致11月無法交件，會否支持海軍對台船開罰？台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌10日表示，我們不忍苛責，只懇求參與潛艦台造的官員加把勁努力。至於承攬廠商按契約該負什麼責，本就應負起責任，只用造謠掩飾無能，恐才是台灣最大的“國安”危機。



台灣民眾黨“立法院”黨團10日上午召開“無兵可用 奢談‘國安’！提高軍人待遇 落實‘國防”’安全”記者會，由民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林憶君出席。



黃國昌表示，民眾黨團審查“國防”預算時，基本原則都是大力支持，這也是在審查2025年總預算有關“國防部”的預算時，民眾黨只提出2案刪凍議案，一案是因為“國防部”用以前的報價，報價降低了當然要刪，二是凍結潛艦預算結50%，這不是不支持，就是太支持了，“國防部”在第一艘海測還沒有完成，就一口氣編了8艘潛艦預算，而解凍的條件是等第一艘海測通過後就可以解凍。



黃國昌說，若連這個條件都不設的話，乾脆以後規定“立法院”不能審“國防”預算，民眾黨這種務實理性科學的態度，結果竟被民進黨抹紅成是“中共同路人”、在阻擋“國防”預算，請民進黨停止這種造謠的大內宣。我們支持潛艦國造的政策，但請“國防部”、相關參與潛艦自造的官員，不要辜負台灣人民的支持，台灣人民該給的預算沒有少給，一而再、再而三的延遲，我們不忍苛責，只懇求加把勁努力。



黃國昌指出，至於過程中，相關標案承攬的廠商依照契約該負什麼責任，本來就應要負什麼責任，拿到預算就請把工作做好，如果連基本的工作都沒辦法做好，只會用造謠掩飾自己的無能，恐怕這才是台灣最大的“國安”危機。