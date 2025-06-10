卓榮泰輪迴說　彰化縣長王惠美：以蒼生為念

針對卓榮泰的輪迴說，彰化縣長王惠美呼籲卓榮泰應以蒼生為念，以民為本。（照片：王惠美臉書） 中評社台北6月10日電／“行政院長”卓榮泰日前在屏東視察時談地方政府補助款問題時拋出“輪迴說”，強調支持總預算的縣市將優先協助，更表示“這不是報復，而是輪迴”。中國國民黨籍彰化縣長王惠美9日在臉書發文呼籲“行政院切勿橫柴夯入灶”，執政者應該把每一位人民都視為“心中最軟的那一塊肉”，把民眾權益放在最優先考量。她抨擊“行政院長”卓榮泰用“顏色政治”作為補助依據，有失“行政院長”應有的高度與格局，也讓基層民眾成為最大受害者。



王惠美表示，希望卓榮泰應該以蒼生為念，以民為本，對於那些積極改善財政狀況或財政確有困難的縣市，應該給予更多一般性補助款，用“顏色政治”作為補助依據，有失“行政院長”應有的高度與格局，也讓基層民眾成為最大受害者。



王惠美說，卓榮泰是非常溫和理性的人，這也是當初賴清德挑選卓榮泰出任“閣揆”的重要因素，卓榮泰或許是一時情急，說出橫柴夯入灶的話。以“行政院長”之尊，須秉持“應無所住”的信念，苦民所苦，“聞聲救難”，實事求是解決民眾困難，增進全民福祉才對。



王惠美表示，上任6年多來，已減少146億元的縣府債務，“行政院”不但沒有獎勵，反而還大幅刪減51億餘元的一般性補助款，讓彰化的社會福利、教育和地方建設受到很大的衝擊，作為彰化縣民不應該是一種原罪，更不應該成為顏色政治下的二等公民！



王惠美指出，執政者應該“周而不比”，把每一位人民都視為“心中最軟的那一塊肉”，把民眾權益放在最優先考量，共謀落實地方財政自主之道，以正念的格局與思惟，才是慈悲心的輪迴，更有利國家的永續發展。