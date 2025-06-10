台海防衛兵推登場　黃煌雄：創兵推史三先例

台北政經學院基金會董事長黃煌雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）美日台3位前參謀總長參加的“台海防衛兵推”今天在台北市政治大學公企中心登場。主辦單位之一台北政經學院基金會董事長黃煌雄今天受訪表示，我們準備一年左右，不是非常匆忙。主要目的希望可以藉由民間所辦階層最高的兵推參演，希望專業、嚴謹態度，在戒慎恐懼的態度下，若兩岸發生狀況怎麼因應。希望有助於“國防部”精進的事項，也有助於民眾對於兩岸軍事情勢有近一步瞭解。



媒體詢問為何想定是2030年，黃煌雄說，那時候主要武器應該都到位。為何找美日台高階軍人參與兵推，黃煌雄說，他們曾經扮演重要角色，加入參演可以增加兵推公信力。



黃煌雄也說，這次兵推會從大陸灰色地帶進入，一直推到灘岸決戰，但不會推演城鎮戰。



這次兵推多位台美日高階退將都參與，包括：4位美國與日本退役將領，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Admiral Michael Mullen）、前太平洋總司令布萊爾上將（Admiral Dennis Blair）、日本前統合幕僚長岩崎茂上將（General Shigeru Iwasaki）、前海上自衛隊幕僚長武居智久上將（Admiral Tomohisa Takei）。

