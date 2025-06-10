助藍抗罷　黃國昌：會號召選民向賴清德說不

民眾黨團召開記者會，黃國昌（右)與張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）針對藍營陷入大罷免劣勢，中國國民黨主席朱立倫所喊的“罷免賴清德”也沒下文，台灣民眾黨主席黃國昌10日表示，罷免賴的門檻在“憲法”中寫得很清楚，“立委”席次人數就是不夠，這是個基本的憲政常識。他重申，雖無法達到罷賴的門檻，但民進黨的大罷免，本質上是選輸翻桌，民眾黨一定會號召選民出來向賴清德說不。



民眾黨籍“立委”張啟楷也強調，若大罷免成功，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘已經放話要把在野黨通過的5天假收回去，也想著要當“立法院長”，民進黨再繼續違法亂紀，台灣人民會用選票好好教訓民進黨！



台灣民眾黨“立法院”黨團10日上午召開“無兵可用 奢談“國安”！提高軍人待遇 落實“國防”安全”記者會，由民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林憶君出席。



張啟楷批評，賴清德跟民進黨的權力比過去8年都還要大，基本上是要做一黨獨裁、一黨專制，全世界哪有人像民進黨發動這樣的大罷免？“立法院”三讀通過的預算，刪減浮濫編造的預算，民進黨竟然還違法亂紀去砍地方政府的一般性補助款，根本是要把台灣的民主法治的根刨掉。



張啟楷表示，在“憲法”規定下，我們拉不下賴清德，但面對一黨獨裁、目無法紀的賴清德與“行政院長”卓榮泰，民眾黨一定會發揮最大功能，用選票教訓民進黨，大罷免第二階段連署目前是罷藍比罷綠31比0，但每一席都要顧下來，若大罷免成功，在野黨通過的5天假就要被收回去、電價馬上就要漲。我們一定要努力，要用選票教訓民進黨。