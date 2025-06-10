軍人加薪藍白不同調　將各投自己版本

院會10日處理國民黨團所提的軍人加薪修法提案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）“立法院”會6日原訂處理中國國民黨“立法院”黨團所提的軍人加薪修法提案，但台灣民眾黨“立法院”黨團突然表達不支持，要提自己的版本，藍營溝通未果，評估表決可能會輸，立即改議程調整為10日。而經幾天的溝通，民眾黨仍不支持國民黨的版本，今早也召開記者會自提版本，院會預計將上演藍白各自票投自家陣營。



此狀況讓國民黨團衹有確保藍委今天能全部到場投票，才能通過他們版本，因此一早便召開黨團大會凝聚共識，要一起進場投票。“立法院長”韓國瑜則在經過眾委員發言討論後，邀請各黨團到院會會議室協商，要進行最後的協調。



執政的民進黨“立法院”黨團對此修法的立場則為反對，強調軍人薪資不應該漫天喊價，不要把軍人放在政治鬥爭的第一線，更不應該當作反罷免的遮羞布，如果由“立法院”單方向的調整薪資待遇，恐有“違憲”之虞。



6日院會最後不處理藍委提案，是由於民眾黨團總召黃國昌上周三指控財委會藍綠兩召委“私下喬好”，不處理民眾黨團所提的“行政院”補足地方補助款的提案，揚言若國民黨執意要處理軍人相關法案“民眾黨團不會支持”，會支持自己所提的版本，加上當天國民黨“外交國防委員會”召委黃仁率藍白“立委”在美國關島考察“原民外交”，7日才返台，藍委人數不足，評估一旦表決恐會輸，因此改為今日再進行處理。



國民黨“立委”所提修法，擬規定義務役薪資不得低於“最低工資法”所定之最低工資，並增列“志願役加給”、“戰鬥部隊加給”、“超時加給”等不分役別、階級等規定；另還提案增訂“國軍退除役官兵輔導條例第27之2條條文草案”，規定恢復自2017年以來所排除的上校以上階級軍人子女教育補助費。



而民眾黨團則對金額有不同看法，主張分級距調整，分別為“將官每月1萬3000元、上校及中校每月1萬8000元、少校及以下每月2萬5000元”，並提出附帶決議，推動軍人加薪法制化。