藍黨團揭數位信任3核爆　官方竟束手無策

國民黨團10日召開記者會，藍委葛如鈞（左）及黃健豪出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月10日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團10日開記者會，披露“賴政府”近期發生3大數位信任的“核爆”，包括搜尋引擎谷歌（Google）將撤銷中華電信憑證信任、10家公民營行排除自然人憑證開戶、台灣老字號保險系統服務商Kiwi86遭駭客勒索攻擊，但民進黨政府卻束手無策，“國安”、資安大漏洞。



3大數位核爆包括，一、谷歌日前宣布8月起，其Chrome瀏覽器將全面撤銷中華電信的憑證信任。二、自然人憑證屢遭詐騙集團盜取開戶，台灣銀行、第一銀行、兆豐銀行、台新銀行、台北富邦銀行等超過10家公民營銀行停止以自然人憑證作為線上開立數位帳戶的身分驗證方式。三、Kiwi86近日遭勒索病毒攻擊，駭客宣稱已竊得多達20GB機密資料，並揚言若未收到贖金，將分兩階段公開檔案，超過152萬筆保戶資料恐全面外洩。



國民黨團10日於黨團記者室開“核彈級數位信任連環爆! 連自然人憑證都信用破產！‘數發部’尸位素餐？”記者會，由科技背景的“立委”葛如鈞、交通委員會“立委”黃健豪出席。



葛如鈞表示，“賴政府”數位資安開倒車，是否要回到石器時代、清朝年間？一張數位卡片都不能用？花了納稅人這麼多錢，豈料台灣的資安治理瀕臨崩潰，自然人憑證發行量超過800萬張、有效憑證400萬張，但卻不被台灣自家的公民銀行信任，政府號稱AI“內閣”，卻失職、失能、失信，台灣上週累計詐騙金額已突破20億元新台幣，全球進入數位身分時代，但“數位發展部”、“金管會”等單位做好了嗎？還是“政院”各部會在互踢皮球？“國發會主委”劉鏡清7日還很突兀宣布“AI新十大建設”，是在搶功嗎？政府又忙著對內大惡罷、添柴火，“行政院長”卓榮泰還在扯政治“輪迴說”，請好好去打詐吧。



黃健豪說，“金管會”到底有無處理公民銀行終止自然人憑證一事？台灣的數位信任是做“假安心”嗎？還是要退回石器時代紙本作業？台灣還是科技島嗎？資安都做不好，又如何維護“國安”、台灣人民的生命財產安全？大惡罷若成功，台灣資安將一場空、民主大發瘋。