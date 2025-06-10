綠議員促挺追加預算　盧秀燕堅持先給補助款

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月10日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員李天生今天質詢指出，台中市近期新生兒出生率下降，11個行政區人口平均變老，提醒市府在育兒補助方面，要加把勁，最近“中央”要追加預算新台幣636億元挹注地方補助款缺口，呼籲國民黨籍市長盧秀燕發揮影響力，請台中市“立委”支持，就有財源提高育兒補助。盧秀燕強調，一般性補助款一毛未刪，本來就是給地方的錢，她還是主張，應該先把錢依法撥給地方，才是最直接的方式。



“行政院”統刪地方政府一般性補助款25%，風波延燒。“行政院長”卓榮泰日前喊話，若各縣市“立委”能支持“行政院”，提出新台幣636億元的追加預算，問題或許可以迎刃而解。



台中市議員李天生10日在議會總質詢表示，台中市近年雖然人口持續成長，但新生兒數卻是下滑，並有11個行政區人口平均年齡出現老化趨勢，如何提高生出率是首要課題。建議市府在育兒補助方面加把勁，從現在生一胎補助新台幣2萬元，再往上調升。財源方面，籲請盧秀燕支持政府追加預算，挹注地方補助，可望促進育兒福利。



盧秀燕答詢表示，她上任以來，台中市的育兒補助款從一胎補助新台幣1萬元，翻倍成2萬元，她有注意到，近期有些縣市因為人口下降，為了挽救，所以祭出重賞吸引民眾入籍生育，不過生育津貼畢竟是一次性的，與城市人口成長率沒有必然關係，台中人口移入率是6都第一，出生率也不差，皆在6都前段班。



盧秀燕強調，影響生育率的因素眾多，育兒補助的多寡只是其中之一，當然如果財務有餘裕，市府很願意調升育兒補助，不過，她現在正為“中央”砍台中市新台幣32億元補助款在發愁，到現在還沒着落，從今年的情況研判，明年“中央”的補助款應該也不會太順利，台中市明年預算可能會減少很多，巧婦難為無米之炊，但市府會繼續努力。