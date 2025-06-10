極度罕見！中國大陸雙航母逼近日本

大陸“山東號”航母進入沖繩與硫磺島間海域，與“遼寧號”航母接近。（照:日本防衛省統合幕僚監部網站） 中評社台北6月10日電／日本防衛省統合幕僚監部9日公布，中國大陸“山東號”航空母艦7日出現在宮古島東南方海域，隨後於9日進入沖繩以東、硫磺島以西的海域，與先前出現在日本最東南部南鳥島附近的“遼寧號”航艦動向接近。兩艘中國大陸航艦同時現身第二島鏈範圍內的情況相當罕見，引發日本防衛當局高度警戒，自衛隊持續進行監控。



根據統合幕僚監部的報告指出，“山東號”7日與三艘作戰艦、一艘補給艦一起出現在宮古島東南方約550公里海域。9日，該艦與另外兩艘艦艇移動至沖繩本島以東、硫磺島以西區域，並進行艦載機與直升機起降等訓練。由於日本與台灣“國防部”此前未發布相關動態，外界推測山東號可能經由巴林坦海峽或穿越菲律賓群島進入西太平洋。



另一邊，“遼寧號”則是在7日被偵測到出現在日本南鳥島東南方約300公里海域，隔日持續西進，朝硫磺島方向航行。目前判斷可能與山東號同時在硫磺島周邊活動。



“遼寧號”曾於上月底現身東海、宮古海峽及菲律賓以東海域，短暫消失一週後再度出現在第二島鏈範圍內。如今與“山東號”兩艘航艦同時在日本經濟海域周邊活動，被視為中國大陸持續強化遠洋海軍行動及第二島鏈內作戰能力的戰略部署之一。