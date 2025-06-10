沒靠白營　藍版志願役加薪3萬三讀明年上路

“立法院”三讀通過國民黨團提案，修正軍人待遇條例“志願投入軍旅者每月加給新台幣3萬元”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）“立法院”會今日上午三讀修正通過國民黨團版本的《軍人待遇條例》部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月增發新台幣3萬元，明定明年1月1日施行，另外也新增戰鬥部隊加給，提升官兵進入戰鬥部隊的誘因。



攸關現行約15萬人的志願役待遇調整的《軍人待遇條例》修正案，在民進黨“立法院”黨團反對、台灣民眾黨團自提版本未支持的情況下，中國國民黨團仍以人數優勢通過黨團版本的再修正動議條文，將志願役每月加給，齊頭式加至3萬元，並於明年1月1日起施行，另外也新增戰鬥部隊、超時等加給。



考量軍人面對新型態作戰需求，國民黨團主張增加加給種類及額度，以提升招募誘因與留才，因此日前提案修訂軍人待遇條例，新增志願役加給、戰鬥部隊加給、超時加給等，該項修正草案於今年3月初經“立法院”會逕付二讀。



“立法院”原訂6日處理有關志願役與義務役待遇調整的軍人待遇條例修正案，後來因民眾黨團有意自提版本而臨時喊卡。民眾黨團10日公布修法版本，反對齊頭式加薪，主張“依軍階區分調薪”，基層官兵調薪幅度高於高階將領。



全案針對此條例進行表決後，因民眾黨團支持自行提出的版本，在國民黨團版本表決時，8席民眾黨“立委”皆投下棄權票。“立法院長”韓國瑜宣布，在場出席委員109位、贊成52位、反對49位、棄權8位，表決結果，可否兩方均未過半數，依照規定要重新表決，重新表決時以多數為可決，贊成者多數；而重新表決結果，在場出席委員110位、贊成52位、反對50位、棄權8位，贊成者多數，第五條照國民黨團再修正動議條文通過。



三讀條文明定，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，也對戰鬥部隊或戰鬥支援部隊、各類休假應休而未休等給予加給，並且明定施行日期，志願役加給自明年元旦實施，其餘由“行政院”定之；未來當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達3%時，相關加給發放數額應予適度調整。