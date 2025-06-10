藍曝沈伯洋父1.9萬筆交易　7成5來自大陸

國民黨召開“揭露關鍵資料打臉沈伯洋家族！民進黨抹紅自食惡果”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北6月10日電／中國國民黨10日召開“揭露關鍵資料打臉沈伯洋家族！民進黨抹紅自食惡果”記者會，進一步揭露民進黨“立委”沈伯洋父親沈土城與中國大陸通商資訊。國民黨智庫“國政基金會”副執行長、桃園市議員凌濤表示，從2008年迄今，沈土城的公司共有1萬9千多筆交易，營業額上看17億台幣，其中高達7成5來自大陸中國。國民黨質疑，如此商業規模已是“中國大陸商人超級大戶”，沈伯洋怎麼能說父親沈土城是中南美台商？



國民黨副發言人康晉瑜表示，沈伯洋家族爆出在中國大陸經商，民進黨一片無腦洗地，民進黨發言人吳崢說“是中國大陸廠商賺走了沈爸爸的錢，不是沈伯洋的爸爸賺紅錢”；陸委會副主委梁文傑說，對岸對企業的懲戒是因為台灣正在進行大罷免，所以忍不住了；沈伯洋也說罷團們要注意。民進黨凡事都可以扯到大罷免，但國民黨揭露的資料來自於國際公開網站，並非引用中國大陸相關的資料，沈伯洋如何還能牽扯到大陆的反制大罷免？



康晉瑜指出，民進黨出動多位“立委”護航沈伯洋，吳思瑤說跟中國大陸來往是正常的貿易行為，郭昱晴說對岸懲戒沈父的公司倒楣的還是中國大陸廠商；張宏陸說台商只是去做生意也要被恐嚇，台灣人應該要看清楚。國民黨才要請大家看清楚，過去是哪些民進黨政治人物在抹黑台商？是誰把台商說成是第五縱隊、中共同路人，是統戰的一部分？不就是民進黨、不就是沈伯洋嗎？



對於沈伯洋聲稱自己父親的公司“是中南美台商，不是中國大陸台商”，康晉瑜強調，國民黨昨日揭露沈土城的公司兆億有限公司在中國大陸海關總署登記的就是“中國台灣”，為了賺紅錢寧願屈就為中國台灣，根本不是所謂中南美台商，直接戳破沈伯洋的謊言。



國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋的家族企業應該以民進黨自己的標準來檢驗，但被問到此事的民進黨人士卻支吾其詞不敢回應，“立法院”“國防”外交委員會的召委沈伯洋家族登記為中國台灣，這是何等重大的高風險危機，但許多民進黨側翼紛紛跳出來護航，說去中國大陸登記難道可以寫“中華民國”？可以寫台灣嗎？