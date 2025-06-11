莊嚴：民進黨新潮流很多大老都賺人民幣

民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）民進黨籍不分區“立委”沈伯洋父親沈土城的企業被揭露高達7成5營業額來自大陸。民進黨前組織部副主任莊嚴向中評社分析，其實民進黨新潮流很多大老都賺人民幣，沈伯洋父親與聯華電子創辦人曹興誠也都是賺人民幣，但沈伯洋想比抗中保台，沈入流、夠格嗎？



沈伯洋日前遭曝父親做大陸生意“賺紅錢”，國民黨10日加碼踢爆，從2008年迄今，沈土城的公司共有1萬9千多筆交易，營業額上看17億元新台幣，其中高達7成5來自大陸。



莊嚴接受中評社訪問表示，賴清德是務實的“台獨”工作者，但沈伯洋、曹興誠什麼時候真的“台獨”過？新潮流大老邱義仁、吳乃仁的書房裡，滿滿都是馬克思、列寧、毛澤東主義的書，新潮流學習的鬥爭作風即是快、狠、準地清算。



莊嚴，1965年生，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



莊嚴說，新潮流許多大老誰不賺人民幣？沈伯洋之流何時真的“台獨”？沈伯洋的盟友曹興誠，以前就是在大陸做生意，聯電賣給大陸，曹興誠2007年更曾說過台灣可制定“兩岸和平共處法”，讓百姓決定要不要統一，曹興誠的倡議宣言，網路上都查得到。



莊嚴諷刺，如今沈伯洋面對爸爸賺紅錢的回應，仍在胡扯，沈伯洋夠格、入流嗎？沈伯洋要嘛就立刻請辭“立委”，不要再鬼扯淡，不辭也是可以，乾脆與曹興誠一同恢復提倡“兩岸和平共處法”，冷飯也是可重炒，也可呼應賴清德日前專訪提到兩岸大公司併小公司的“併購說”。



莊嚴也提到，面對民進黨的雙重標準及施政作為，如今有醞釀出昔日2006年百萬人民倒扁運動的氛圍，只是國民黨主席朱立倫太軟弱無能、反制民進黨大罷免掛蛋，以致他們這些黨外組織、聯盟有機會站出來，受到台灣這塊土地的召喚，堅持為人民吶喊、付諸黨外精神。